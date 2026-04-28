¿Peligra el Mundial de Clubes? Tras la derrota de Liga ante Lanús así quedó la clasificación al torneo

Liga de Quito acaba de sumar su primera derrota en esta Copa Libertadores, tras perder contra Lanús en Argentina. Este golpe no solo afecta a LDU en la tabla de posiciones del grupo, sino también sus chances de sumar más puntos para ir al Mundial de Clubes de 2029.

¿Cómo está la clasificación al Mundial de Clubes 2029?

Con esta derrota de Liga de Quito, así está la tabla de clasificación al Mundial de Clubes 2029:

Flamengo 54 puntos (Ya clasificado)

Palmeiras 53 puntos

Liga de Quito 44 puntos

Estudiantes de la Plata 35 puntos

Peñarol 24 puntos

La derrota es un evidente problema para Liga de Quito, puesto que, le perdería pisada a Palmeiras y podría ver como Estudiantes se le acerca y le recorta 3 unidades en caso de conseguir la victoria. El ‘Pincha’ juega contra Flamengo en Argentina.

¡GOLAZO DE LANÚS! Centro de Marcelino Moreno y gran definición de Pitín Cardozo para el 1-0 del Granate a Liga De Quito en la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MTzLuDUieg — SportsCenter (@SC_ESPN) April 28, 2026

La FIFA aún no ha confirmado cuántos equipos de CONMEBOL clasificarían al próximo Mundial de Clubes, pero se entiende que serían los próximos 4 campeones de Libertadores, y los mejores clasificados de esta tabla donde LDU es tercero.

La tabla de posiciones de Liga de Quito en la Copa Libertadores

Con la derrota en Argentina, así quedó el grupo de la Copa Libertadores de Liga de Quito:

Club PJ V E D GF GC DG Pts Liga de Quito 3 2 0 1 3 1 2 6 Lanús 3 2 0 1 2 1 1 6 Mirassol 2 1 0 1 1 2 -1 3 Always Ready 2 0 0 2 0 2 -2 0

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En síntesis: