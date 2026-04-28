Luis Fragozo sorprende a todos y se ofrece a este equipo ¿y Emelec?

Luis Fragozo fue uno de los jugadores destacados del fin de semana luego de que anotara la victoria 1-0 de Emelec ante Liga de Quito y ahora el volante ha hablado de su futuro profesional.

El extremo y enganche contó que su aspiración es jugar en la Selección de Ecuador con una convocatoria, ofreciéndose así a ser llamado por Sebastián Beccacece. Fragozo no es ajeno a la ‘Tri’ ya que es uno de los sparrings frecuentes desde el 2025.

Con Kendry Páez y Pedro Vite como volantes creativos y con otros nombres como John Yeboah, Gonzalo Plata, Alan Minda entre otros por las bandas, es muy complicado que Fragozo sea considerado al corto plazo para la Selección de Ecuador.

En conversaciones con Emmy Inga, Luis Fragozo también declaró que sueña con clubes como el PSG y el Bayern Múnich. Ya el año pasado lo consideraron equipos del exterior.

Luis Fragozo, de 16 años, estuvo en planes de equipos de Bélgica, de Brasil y de Ecuador, con rumores del interés de Independiente del Valle Su precio de salida no bajará de los 4 millones de dólares.

Los números de Fragozo en este 2026 con Emelec

Luis Fragozo ha jugado con Emelec un total de 7 partidos en este 2026, donde ya ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias. Sin embargo, el crack le ha “representado” 6 puntos para Emelec, puesto que, en el encuentro ante Técnico Universitario también provocó un penal.

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En resumen