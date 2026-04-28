Hernán Galíndez es uno de los grandes referentes de Huracán en los últimos años y uno de los capitanes del equipo. El portero también vive los últimos años de su carrera y en el Mundial 2026 se retirará de la Selección de Ecuador, pero también cambiaría de equipo.

Según la información revelada por Mr.OFFSIDER, Hernán Galíndez estaría proyectando regresar a Ecuador después del Mundial 2026 y dar por finalizado su ciclo en Huracán. El portero tricolor ya había dicho hace varios años que quería terminar su carrera en el país.

Esta noticia llega también en medio de los rumores de una posibilidad de llegar a Boca Juniors. Sin embargo, el portero ahora mismo estaría priorizando la posibilidad de volver a Ecuador. En la LigaPro no le faltarían ofertas, donde defendió los colores de Aucas y Católica.

Ya en estas Eliminatorias, Hernán Galíndez reveló que era su último proceso de clasificatorias pensando en llegar a un Mundial. Por lo cual, el portero se acabó despidiendo de la Selección de Ecuador en aquel encuentro ante Argentina, donde ‘La Tri’ ganó con gol de Enner Valencia.

Hernán Galíndez será titular en el Mundial 2026 con Ecuador. (Foto: GettyImages)

La salida que estaría buscando Hernán Galíndez deberá ser en un “acuerdo” con Huracán pues el portero tiene contrato hasta finales de 2027. Por lo cual, tras el Mundial 2026 aún le quedaría año y medio de contrato por cumplir siendo el capitán de ‘El Globo’.

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Los números de Hernán Galíndez en esta temporada con Huracán

En lo que va de temporada con Huracán, Hernán Galíndez ha jugado un total de 14 partidos entre todas las competencias. Ha recibido 13 goles y pudo dejar su arco en 0 en 5 ocasiones. Lleva en cancha más de 1.000 minutos y cumplió 39 años el pasado mes de marzo.

Hernán Galíndez fue campeón en Ecuador

El portero ecuatoriano también fue campeón con Aucas en la LigaPro, en un momento histórico, puesto que, fue la primera estrella del equipo en su historia. A Galíndez lo recuerdan con cariño, porque tapó un penal en aquella histórica final.

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En síntesis:

Hernán Galíndez planea regresar a la LigaPro de Ecuador tras el Mundial 2026.

planea regresar a la tras el Mundial 2026. El portero de Huracán tiene contrato vigente con el club hasta diciembre de 2027 .

tiene contrato vigente con el club hasta . Galíndez cumplió 39 años en marzo y registra 5 vallas invictas esta temporada.