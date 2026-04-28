Luis Suárez es uno de los delanteros en mejor momento en Europa en esta temporada. El jugador colombiano firma un gran año con Sporting y podría también tener un brillante Mundial con la Selección Colombia. Por lo cual, varios clubes empiezan a tocar su puerta.

Hace poco se reveló que Arsenal estaba muy interesado en su fichaje. El equipo ‘Gunner’ sigue buscando delanteros para el siguiente año, después de que Arteta no esté al 100% conforme con el rendimiento de Havertz y Gyokeres, que han fallado en momentos clave.

Por otro lado, ahora trasciende que el Al-Hilal de Arabia Saudita también estaría siguiendo de cerca el fichaje del jugador colombiano. El club le haría una oferta millonaria, como es habitual en este campeonato, y podría seducir al delantero.

Suárez tomaría una decisión después del Mundial 2026, donde podría aumentar su valor conforme haga una buena participación con la Selección Colombia. El ‘Killer’ viene siendo titular y lo más probable es que comience los primeros partidos en el once de Néstor Lorenzo.

Luis Suárez podría cambiar de equipo después del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Suárez cumplirá 29 años a finales de 2026, de ahí que, pensar cualquier movimiento en el siguiente mercado es clave para todo su futuro. En Sporting tiene un contrato hasta 2030 y el club está conforme con él. No obstante, una buena oferta siempre lo puede cambiar todo.

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Los números de Luis Suárez en esta temporada con Sporting

En toda la temporada con Sporting, Suárez jugó un total de 48 partidos entre todas las competencias. El colombiano ha marcado 33 goles y ha dado 7 asistencias. Lleva en cancha poco más de 3.800 minutos y podría ser campeón de la Copa de Portugal.

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