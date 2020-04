La impresionante cifra que alcanzó subasta relacionada con Tom Brady

Desde que comenzó el problema de la pandemia debido al Coronavirus, muchos deportistas y reconocidos atletas han sido protagonistas producto de sus donaciones y acciones hacia los más necesitados. Tom Brady ha sido sin duda uno de los más cercanos a este grupo de jugadores. En primer lugar por ser desalojado de un parque público en Tampa Bay e irrumpir equivocadamente en la casa de un residente de la ciudad de Florida. También Brady ha ofrecido ayudar a los más afectados de la pandemia.

Lo más reciente ocurrido por el nuevo judgador de Tampa Bay, ocurrió cuando un aficionado pagó 800 mil dólares por un paquete que incluyó boletos para el primer partido de los Buccaneers en Tampa Bay, el jersey y zapatos que usará el jugador ese día y una cena o entrenamiento privado con 'TB12'. Dicha cifra representó el mayor desembolso en la subasta donde se ofertó estas actividades.

"Tendrás la oportunidad de unirte a Tom en su histórica y sin precedentes experiencia al asistir (junto con tres amigos) a su primer juego con los Buccaneers, además de ya sea una cena privada o una práctica privada con Tom ─¡la decisión es tuya y de tus amigos!"

"Tras este impresionante momento con la leyenda moderna, te llevarás a casa su primero uniforme usado y zapatillas para mostrar y apreciar con tu demás colección de objetos de Brady. Una oportunidad como esta no es común en los deportes y ahora puedes ser parte de esto y vivir la gloria" fueron parte de las palabras que describía la subasta de dicho paquete.

Esta subasta fue organizada y conducida por Michael Rubin, fundador de la empresa Fanatics y copropietario de los Philadelphia 76ers de la NBA. Además, todos los ingresos serán destinados al All In Challenge, una iniciativa que entregará los recursos a Feeding America, Meals on Wheels, World Central Kitchen y No Kid Hungry.

Lee También