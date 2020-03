La paupérrima oferta de los Patriots a Tom Brady.

Tom Brady está cada vez más cerca de ser agente libre por primera vez en su carrera y tuvo una llamada con los New England Patriots para discutir un posible contrato, ya que buscan retenerlo de todos modos.

El GOAT tiene varios equipos interesados en él y, aunque muchos juegan a que no irán a perseguirlo, cuando abra el período de negociaciones, los llamados no se harán esperar.

Por supuesto que, hasta entonces, los Pats tienen la ventaja y buscan acordar con el mejor jugador de su historia antes de tener siquiera la chance de perderlo. Sin embargo, no parecen estar tan decididos a firmarlo rápidamente.

Según Dale Arnold, de WEEI’s Dale & Keefe, la organización ofreció un pobre contrato, muy lejos de lo que se habló en estas semanas.

"Esto es lo que me dijeron que sucedió: hubo una llamada telefónica entre Bill Belichick y Tom Brady", dijo Arnold. “No hubo una negociación. No hubo un 'Te ofreceremos un contrato de dos años por X dólares'. Lo que me dijeron que sucedió fue que los Patriots le dijeron a Tom Brady que todo lo que pueden hacer es un contrato de un año por menos dinero que el que tuvo el año pasado debido a los US$13.5 millones que se agregan al tope salarial y básicamente le dijeron, 'Lo que vamos a poder hacer aquí, Tom, es un contrato de un año, pero no será por tanto dinero como recibiste el año pasado’".

Desde ya que la oferta estaría muy por debajo de lo esperado y, en la previa de un momento histórico como podría ser ver a Brady negociar con otros equipos, deja abierta la puerta a que venga otra organización con más espacio salarial y dé el golpe acordando con el jugador de 42 años.

