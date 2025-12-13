Mientras en Bayern gana 14 millones por año, esto le ofrecería Real Madrid a Luis Díaz para ficharlo

Luis Díaz la viene rompiendo en el Bayern Múnich y ahora el jugador colombiano ya se metió en planes de Real Madrid. ¿El motivo? La posible salida de Vinícius Júnior. El colombiano aparece en una lista de opciones para el equipo de las 15 Champions.

En el Bayern Múnich, donde apenas llegó, Luis Díaz ya es uno de los jugadores mejores pagados del club. El ex jugador de Liverpool llegó para ganar un salario de 14 millones por temporada. No obstante, en el equipo ‘Merengue’ este salario podría aumentar.

En Real Madrid, el sueldo para el reemplazo de Vini Jr., sería entre 20 y 30 millones, que es lo que el brasileño gana actualmente. El jugador colombiano gusta por cómo muestra su adaptación en Alemania y el también en lo que hizo en Liverpool.

Defensa Central adelantó que son varios los extremos que Real Madrid viene siguiendo para reemplazar a Vini. Otro de los nombres que suena es Bukayo Saka, estrella de Arsenal, Olise también de Bayern, Doue de PSG, entre otros perfiles.

Luis Díaz apenas llegó a Bayern Múnich en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Bayern Múnich tampoco pondría fácil la venta de Luis Díaz, ya que los alemanes están encantados con el colombiano y apenas lleva un año de contrato. Además a inicios de esta temporada terminaron pagando poco más de 75 millones de euros por él.

Publicidad

Publicidad

Las estadísticas de Luis Díaz en esta temporada con Bayern Múnich

ver también Con el Mundial 2026 muy cerca: James Rodríguez impacta a Colombia y aparece en este equipo

En su primera temporada con Bayern Múnich al mes de diciembre, Luis Díaz lleva ya 21 partidos con el Bayern. El colombiano ha marcado 12 goles y dado 7 asistencias. Lleva en cancha poco más de 1.600 minutos. También ya se ganó una roja por la falta a Hakimi en Champions League.

El valor de mercado de Luis Díaz

Actualmente, Luis Díaz tiene un valor de mercado de 70 millones de euros. Este será el valor de transferencia para una futura venta del jugador colombiano de 28 años de edad.

Encuesta¿Qué haces si fueras Luis Díaz? ¿Qué haces si fueras Luis Díaz? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: