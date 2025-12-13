Es tendencia:
logotipo del encabezado
Luis Díaz

Mientras en Bayern gana 14 millones por año, esto le ofrecería Real Madrid a Luis Díaz para ficharlo

Luis Díaz se metió en planes de Real Madrid y le ofrecerían este salario para llegar a España.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
El sueldo que Real Madrid le pagaría a Luis Díaz
© GettyImages/ Edit BVEl sueldo que Real Madrid le pagaría a Luis Díaz

Luis Díaz la viene rompiendo en el Bayern Múnich y ahora el jugador colombiano ya se metió en planes de Real Madrid. ¿El motivo? La posible salida de Vinícius Júnior. El colombiano aparece en una lista de opciones para el equipo de las 15 Champions.

En el Bayern Múnich, donde apenas llegó, Luis Díaz ya es uno de los jugadores mejores pagados del club. El ex jugador de Liverpool llegó para ganar un salario de 14 millones por temporada. No obstante, en el equipo ‘Merengue’ este salario podría aumentar.

En Real Madrid, el sueldo para el reemplazo de Vini Jr., sería entre 20 y 30 millones, que es lo que el brasileño gana actualmente. El jugador colombiano gusta por cómo muestra su adaptación en Alemania y el también en lo que hizo en Liverpool.

Defensa Central adelantó que son varios los extremos que Real Madrid viene siguiendo para reemplazar a Vini. Otro de los nombres que suena es Bukayo Saka, estrella de Arsenal, Olise también de Bayern, Doue de PSG, entre otros perfiles.

Luis Díaz apenas llegó a Bayern Múnich en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Luis Díaz apenas llegó a Bayern Múnich en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Bayern Múnich tampoco pondría fácil la venta de Luis Díaz, ya que los alemanes están encantados con el colombiano y apenas lleva un año de contrato. Además a inicios de esta temporada terminaron pagando poco más de 75 millones de euros por él.

Publicidad

Las estadísticas de Luis Díaz en esta temporada con Bayern Múnich

Con el Mundial 2026 muy cerca: James Rodríguez impacta a Colombia y aparece en este equipo

ver también

Con el Mundial 2026 muy cerca: James Rodríguez impacta a Colombia y aparece en este equipo

En su primera temporada con Bayern Múnich al mes de diciembre, Luis Díaz lleva ya 21 partidos con el Bayern. El colombiano ha marcado 12 goles y dado 7 asistencias. Lleva en cancha poco más de 1.600 minutos. También ya se ganó una roja por la falta a Hakimi en Champions League.

El valor de mercado de Luis Díaz

Actualmente, Luis Díaz tiene un valor de mercado de 70 millones de euros. Este será el valor de transferencia para una futura venta del jugador colombiano de 28 años de edad.

Encuesta

¿Qué haces si fueras Luis Díaz?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En síntesis:

  • Luis Díaz llegó al Bayern Múnich esta temporada por poco más de 75 millones de euros.
  • El salario de Luis Díaz en Bayern Múnich es de 14 millones por temporada.
  • Luis Díaz, de 28 años, tiene un valor de mercado actual de 70 millones de euros.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Con el Mundial 2026 muy cerca: James Rodríguez impacta a Colombia y aparece en este equipo
Fútbol de Colombia

Con el Mundial 2026 muy cerca: James Rodríguez impacta a Colombia y aparece en este equipo

Toda Colombia consternada: El contundente mensaje de Fabio Cannavaro y Uzbekistán para el Mundial 2026
Mundial 2026

Toda Colombia consternada: El contundente mensaje de Fabio Cannavaro y Uzbekistán para el Mundial 2026

Lo quiere Inter y el FC Barcelona y ahora confirman el nuevo valor de mercado de Daniel Muñoz
Fútbol de Colombia

Lo quiere Inter y el FC Barcelona y ahora confirman el nuevo valor de mercado de Daniel Muñoz

Titular de Barcelona SC exige salir del club para la temporada 2026
Fútbol de Ecuador

Titular de Barcelona SC exige salir del club para la temporada 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo