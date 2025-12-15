VIDEO | El viral enojo de Declan Rice con Piero Hincapié y los otros jugadores de Arsenal

En la jornada anterior de la Premier League, Arsenal estuvo muy cerca de un escandaloso resultado en el que casi pierde puntos en la pelea con Manchester City por ser campeón. En medio del partido se dio un importante enojo de Declan Rice con sus compañeros.

Cuando Arsenal marcaba el gol de la victoria en el minuto 94′ y todos los jugadores se abrazaban. Rice llegó y le reclamó a todos que “tengan cabeza” para lo que quedaba de partido. Wolves había empatado al 90′ tras un visible error de Hincapié.

Después del regaño de Rice se ve a Piero Hincapié arrojando una pelota y nuevamente el volante inglés se dirigió hacia él y le dejó otras palabras. Al final, Arsenal acabó ganando el partido y algunos jugadores celebraron, pero Rice también se fue rápido al vestuario.

Piero Hincapié viene siendo titular en Arsenal, pero el central ecuatoriano, sigue mostrando grandes cualidades y también algunos nervios. El tricolor aún tiene varios meses para ser titular y seguir ganándose un lugar en el once titular de Arteta.

El nivel de Arsenal ha bajado en las últimas semanas, donde se ve un equipo cada vez más “agotado”. Por otro lado, Hincapié no ha podido tampoco tener un compañero fijo en la saga, ya que primero jugó con Saliba, luego Mosquera, luego Timber y hasta Norgaard, todo por las lesiones.

Los números de Piero Hincapié en esta temporada

Piero Hincapié tiene en esta temporada ya 13 partidos con Arsenal. El central ecuatoriano lleva en cancha ya más de 700 minutos, siendo muy regular en los últimos encuentros. Ahora el ecuatoriano necesita seguir con esa regularidad para llegar ser comprado en 2026.

El contrato de Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié está a préstamo en Arsenal. El central tricolor no pertenece a los ‘Gunners’ que deberán decidir si hacen uso de su opción de compra en 2026. La misma es obligatoria y si Arsenal decide no ejecutarla, aún Bayer Leverkusen puede “obligarlo” a hacerlo.

