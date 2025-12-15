Hace pocos años en el fútbol ecuatoriano, Lorenzo Faravelli se había convertido en uno de los mejores jugadores del campeonato con la camiseta de Independiente del Valle. En 2024 se mudó a México con Martín Anselmi para jugar en Cruz Azul.

Ahora desde México adelantan, es muy poco probable que Lorenzo Faravelli siga en el club. El volante argentino estaría viviendo sus últimas semanas de contrato en este país y todo apuntaría a una salida. Grandes de LigaPro verían con buenos ojos su regreso.

Uno de los clubes más interesados es Barcelona SC, que lo ha venido buscando desde hace ya varias temporadas. Asimismo, la pieza de Faravelli cae perfecta en el armado del equipo de Rescalvo. Los amarillos lo siguen, según adelantó Mr. OFFSIDER.

Por otro lado, Liga de Quito también se metió en planes del fichaje de Lorenzo Faravelli. El club ha perdido creatividad en la mitad de la cancha desde la salida de Piovi. Por lo cual, el fichaje de Faravelli se impone en los planes de Tiago Nunes para Liga.

Lorenzo Faravelli dejaría Cruz Azul. (Foto: GettyImages)

Tampoco se descarta que Faravelli acabe en otro equipo de México o en alguno más del exterior. El volante argentino apenas tiene 32 años y da la sensación de que aún no lo ha dado todo en su carrera. Clubes de Argentina también siguen su fichaje.

Las estadísticas de Lorenzo Faravelli jugando en Ecuador

Cuando vistió los colores de Independiente del Valle, Lorenzo Faravelli jugó en Ecuador, entre todas las competencias, un total de 158 partidos. El jugador argentino marcó 28 goles y dio 20 asistencias. Fue campeón de LigaPro, Recopa y Copa Sudamericana.

El valor de mercado de Lorenzo Faravelli

Lorenzo Faravelli tiene contrato en México hasta finales de 2026. El volante argentino tiene un valor de mercado 1.8 millones, por lo cual, cualquier equipo que lo quiera tendrá que negociar con Cruz Azul para un fichaje en la siguiente temporada.

