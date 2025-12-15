“Es inaceptable”: El DT de Kendry Páez en Racing de Estrasburgo explota contra él y lo expone

Kendry Páez lleva varias semanas de rendimiento irregular en el Racing de Estrasburgo. Ahora el jugador ecuatoriano ha recibido una noticia y crítica de su DT que lo pone en el centro de la polémica y lo expone en toda Europa por este rendimiento.

Fue el mismo DT del Racing de Estrasburgo el encargado de “exponer” a Kendry Páez. Liam Rosenior cuestionó la capacidad de obedecer órdenes de Kendry Páez y cómo el jugador está perdiendo espacio. Incluso “amenazó” con buscar a otros jugadores que si lo hagan.

“Si los jugadores no siguen instrucciones, buscaremos otros. Debemos ser más exigentes. Hubo acciones desaprovechadas por no respetar posiciones. Es inaceptable y debe cambiar“, cita el medio de Footballtransfer en una frase que sería para Páez.

El ecuatoriano comenzó muy bien su camino en Francia con el Racing, pero poco a poco, el jugador ecuatoriano se ha empezado a complicar y perdió espacio en el once titular. Esto ha provocado que todo tipo de rumores se disparen sobre su futuro.

Por otro lado, Páez ahora incluso corre el riesgo de salir del Racing de Estrasburgo, ya que el ecuatoriano fue expuesto a que Liam Rosenior avisó que el quiere jugadores que cumplan sus órdenes: “Quiero jugadores que cumplan con lo que se les pide en el campo”, comentó el DT.

La situación para Kendry Páez no deja de ser grave para incluso lo que puede ser su carrera en Chelsea. Ya que tanto Estrasburgo como Chelsea pertenecen al mismo grupo económico, por lo cual, si Kendry tiene problemas en Francia, lo saben en Londres.

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En lo que va de temporada, Kendry Páez ha jugado con el Racing de Estrasburgo un total de 19 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado solo 1 gol en poco más de 700 minutos en cancha. Ha sido más suplente que titular.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kendry Páez con Chelsea?

Kendry Páez tiene contrato con Chelsea hasta 2033. El jugador ecuatoriano solo está a préstamo en esta temporada, y luego tendrá que volver a Chelsea, donde el club de Londres tendrá que decidir su futuro y definir si lo vende o lo vuelve a prestar.

