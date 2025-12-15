Luis Fernando León es uno de los mejores centrales del fútbol ecuatoriano y el gran referente de Emelec en los últimos años. Sin embargo, ahora todo parece dicho para que deje el ‘Bombillo’. Revelan que el defensor ya tendría conversaciones con un club.

De acuerdo a la revelación de Deco Espinoza Ortiz, Luis Fernando León dejará Emelec y estaría en serias conversaciones para ser nuevo jugador de Liga de Quito para la siguiente temporada. El defensor llegaría para reforzar al ‘Albo’ siendo ya uno de los bombazos de 2026.

Otro equipo que estaba interesado en su fichaje era Independiente del Valle. Sin embargo, Luis Fernando León no habría elegido la opción de regresar al equipo con el cual fue campeón de Sudamericana, sino más bien por tener un nuevo reto y jugar en LDU.

Si se confirma su fichaje, Luis Fernando León sería uno de los pocos jugadores que en la LigaPro ha pasado por las filas de los 4 grandes. Antes estuvo en IDV, luego pasó por Barcelona SC. Ahora es jugador de Emelec y estaría muy cerca de Liga de Quito.

León dejaría Emelec después de 3 años. (Foto: Imago)

Liga de Quito quiere construir un equipo aún más fuerte que le permita competir por la LigaPro y la Copa Libertadores en el 2026, aunque no está clasificado aún de manera directa. León llegaría a LDU para hacer una de las duplas más temibles en defensa junto a Ricardo Adé.

Luis Fernando León es uno de los actuales líderes de Emelec y esta salida no hace más que evidenciar el duro momento económico que vive el ‘Bombillo’. El central ha liderado los “paros” de la plantilla en los últimos meses, donde no han entrenado durante varias jornadas.

Los números de Luis Fernando León en Emelec en esta temporada

En lo que va de temporada, Luis Fernando León ha jugado con el ‘Bombillo’ en un total de 17 partidos. Marcando dos goles y dando 1 asistencia. El defensor también ha tenido un año muy irregular, por las lesiones, de ahí que solo lleve en cancha poco más de 1.300 minutos.

Emelec no ganaría nada por la “salida” de Luis Fernando León

Si Luis Fernando León finalmente llega a un acuerdo con Liga de Quito, lo más probable es que sea sin pagarle un “centavo” a Emelec. Ya que al jugador le deben varios meses de salario y por eso podría declararse libre, por lo cual, el ‘Bombillo’ perdería una venta superior al millón de dólares.

