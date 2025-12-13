Piero Hincapié fue de lo mejor en el partido de Arsenal ante Wolverhampton. Sin embargo, el jugador ecuatoriano quedó expuesto en el gol que cortó la respiración de todos los hinchas ‘Gunners’ sobre el final del partido. Se dieron diferentes reacciones al juego del tricolor.

En el primer tiempo, Hincapié cortó una pelota clave que pudo romper el partido en contra de Arsenal. Asimismo, durante todo el partido estuvo muy fino en los cortes y en la presión, sin embargo, en el minuto 90′ se quedó “clavado” con el delantero y habilitó en el gol, además de perder en el centro.

Esta jugada estaba mandando el partido con empate y era un dolor terrible para los hinchas de Arsenal. Sin embargo, 3 minutos después llegó el autogol de Mosquera, y los ‘Gunners’ sacaron una victoria clave e importante para seguir liderando la Premier.

Algunos hinchas reaccionaron con estos comentarios al partido de Hincapié: “Piero Hincapié es muy bueno, pero su debilidad como defensa desde sus días en Leverkusen siempre son los centros. Hincapié siempre ha sido una carga en el aire. Su cabezazo y el momento de su salto necesitan mejorar”. “Piero Hincapié toda tuya”. “Piero Hincapié es el peor defensor de la historia“, fueron algunos comentarios.

Los comentarios de los hinchas para Piero Hincapié en X. (Foto: Captura de pantalla)

También se destacaron otros comentarios donde varios hinchas reconocieron como Piero Hincapié terminó guiando a la defensa de Arsenal en un partido que resultó tan complicado. Ahora los ‘Gunners’ son punteros y esperan una caída del City.

A Hincapié también le ha tocado estar en diferentes duplas centrales con Arsenal y en diferentes posiciones. En este mismo partido, el ecuatoriano comenzó como lateral por la izquierda y luego terminó siendo central por los cambios que tuvo que hacer Arteta.

El contrato de Piero Hincapié en Arsenal

En esta temporada, Piero Hincapié tiene un contrato de préstamo con Arsenal. El ecuatoriano puede ser comprado de manera obligatoria, si el Arsenal ejecuta la opción o si el Bayer Leverkusen demanda que se haga efectiva esa cláusula del contrato.

