El favorito para ganar el premio FIFA The Best

Este martes 16 de diciembre en Doha se estará celebrando la gala de los FIFA The Best Awards. Los premios que creo la entidad que regula el fútbol (con los que premio al mejor jugador de la temporada desde 2016), una vez disuelta su alianza con France Football para la organización del Balón de Oro (el cual se entrega anualmente desde 1956).

Para esta edición en particular, hay, por lo menos, seis grandes candidatos para el premio central. Lamine Yamal, Pedri, Vitinha, Raphinha, Mohamed Salah y Ousmane Dembélé. En definitiva, los mismos que se apuntaron para quedarse con el galardón de la revista francesa.

No obstante, Mundo Deportivo adelantó que el gran favorito es el atacante del París Saint-Germain, quien hace unos meses también se quedó con el Balón de Oro. Es que su papel fue trascendental para que el conjunto de la capital francesa se llevara su primera UEFA Champions League, además de la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones de Francia (aparte fue subcampeón en el Mundial de Clubes).

De igual modo, también hay otros nombres rutilantes entre los finalistas que no se pueden descartar: Cole Palmer, Harry Kane, Achraf Hakimi y Kylian Mbappé, aunque es cierto que, por los números a nivel colectivo de cada uno de ellos en la campaña 2025/2026, corren desde atrás por el FIFA The Best Awards.

Los candidatos para ganar el premio FIFA The Best al mejor portero

Para la edición de 2025, la FIFA ha nominado a ocho guardametas. La lista la encabezan figuras como Gianluigi Donnarumma (reciente ganador del Trofeo Yashin y campeón de Europa con el PSG), Thibaut Courtois (Real Madrid) y Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa), quien busca revalidar el título. Completan la nómina Alisson Becker (campeón de la Premier con el Liverpool), David Raya (Arsenal), Manuel Neuer (Bayern Múnich), Yann Sommer (Inter de Milán) y Wojciech Szczęsny (FC Barcelona).

Los candidatos para ganar el premio FIFA The Best al mejor entrenador

La lista de este año destaca por una mezcla de éxitos a nivel de clubes y selecciones. Entre los favoritos se encuentran Hansi Flick, nominado por su triplete nacional (La Liga, Copa del Rey y Supercopa de España) en su temporada debut con el FC Barcelona, y Arne Slot, quien llevó al Liverpool a ganar la Premier League.

También compiten Luis Enrique (triplete doméstico con el PSG, campeón de la UEFA Champions League y subcampeón del Mundial de Clubes), Enzo Maresca (ganador del Mundial de Clubes y Conference League con el Chelsea) y Mikel Arteta (Arsenal). Completan la nómina Javier Aguirre (títulos de CONCACAF con México) y Roberto Martínez (tras su éxito internacional con Portugal en la Liga de las Naciones).