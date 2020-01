Las razones por las que Arturo Vidal rompió relación con su novia colombiana

Hace menos de un año, mientras transcurría la Copa América de Brasil 2019, se conoció que Arturo Vidal, figura de la Selección de Chile, estaba saliendo con una modelo fitness colombiana llamada Sonia Isaza.

Desde allí, cada publicación que se dedicaban en las redes sociales fue tendencia durante varios días y sus seguidores estabna encantados con la relación, sobre todo porque cada foto venía con menos ropa que la anterior.

Sin embargo, este miércoles se conoció que la relación entre el chileno y la colombiana no va más, luego de que las fotos que tenían juntos en Instagram ya no se vieran más en sus perfiles.

Además, Sonia publicó una canción de Paola Jara llamada 'Murió el amor', un tema que trata sobre el desamor y sobre una mujer que rompe con su novio. "Tú me destrozaste el corazón", "no es mi culpa, pues yo te amé" o "he decidido sacarte de mi memoria" son algunas de las frases que componen esta pieza musical.

Lo cierto, es que según varios programas de variedades en Chile, afirman que la relación se agotó ya que el futbolista está muy concentrado en su carrera deportiva y la tiró a un lado, lo que hizo que poco a poco se fuera apagando la llama.

Ahora, Arturo se prepara para definir si continuará en el Barcelona de España o cambiará de equipo y ella pasará la tusa como mejor lo sabe hacer, haciendo ejercicio y escuchando a Paolita Jara.

Lee También