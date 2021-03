¿El sucesor de Tom? Comparan a un quarterback del Draft con Brady

El mundo de la NFL no da descanso y con una temporada baja más agitada de lo normal por los posibles intercambios de quarterbacks estelares, los aficionados ya empiezan hacer sus primeros borradores para el segundo evento más importante de la liga: el Draft 2021.

La cita será el jueves 29 de abril y uno de los equipos que podría definir el futuro de la organización serían los New England Patriots. Con el objetivo de reemplazar a Tom Brady, algo que suena imposible, Bill Belichick no vería con malos ojos subir algunas posiciones en el Draft para escoger a un quarterback talentoso del Draft 2021.

En ese orden de ideas, el nombre que más vinculan con los Patriots es el de Mac Jones, de la Universidad de Alabama, y las noticias son más que buenas para New England porque Mel Kiper, experto de ESPN para el Draft, le ve cosas al joven quarterback del mismísimo Brady.

“Odio decirlo, pero tiene un poco de Tom Brady en él. No estoy diciendo que alguna vez vaya a ser Tom Brady. Probablemente no estaría cerca, pero tiene esa competitividad. Es muy inteligente, tomó esa ofensiva en el Senior Bowl como si no fuera nada”, le contó Kiper sobre Mac Jones a Mike Reiss, de ESPN.

Tua Tagovailoa elogió a posible sucesor de Tom Brady: Mac Jones

“Diría que es una persona astuta y de cierto modo atlética. Tiene más movilidad que Tom Brady”, fueron las palabras de Tua Tagovailoa sobre Mac Jones, quien tuvo como números en el año que jugó en Crimson 41 touchdowns, 4.500 yardas y tan solo cuatro intercepciones.

