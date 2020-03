Explotó Paola Jara: "Me juzgan y ni siquiera saben bien qué pasó"

Paola Jara sigue dando de qué hablar en el inicio de este 2020 y la farándula colombiana está al pendiente de todos sus movimientos yanto adentro como afuera de los escenarios.

Ahora, la artista de música popular es parte del jurado de uno de los realitys show que están en furor por estos días en Caracol TV, llamado "A otro nivel" y es una de las figuras del programa junto con Greeicy.

Pero, sin ninguna duda, de lo que más se ha hablado de ella por estos días es sobre la relación que mantiene con Jessi Uribe, también cantante de música popular y con quien se le ha visto en muchos escenarios.

Desde que Jessi terminó con su exesposa, Sandra Barrios, todo apuntó a que la culpable de que el matrimonio se haya terminado fue Paola Jara y, a pesar de que por un tiempo eso fue un rumor, hoy toma mucha más fuerza.

Hace algunos días la ex de Jessi Uribe afirmó: “Ayer Dios me dio la oportunidad de llegar hasta Piedecuesta. Muchas mujeres a diario me escriben porque sienten que no pueden soportar el que sus parejas les fue infiel o las abandonó, y duele, si duele, pero yo les digo hoy que la desolación reflejada en los ojos de una madre que busca a su hija y a sus nietos debajo de este mar de lodo, eso... eso sí que duele”.

Todos los seguidores del artista apuntaron a que se trataba de una indirecta de la mujer para él y su nueva pareja.

Ante esto, Paola Jara estuvo de invitada al programa Día a día y, obviamente, uno de los temas por los que más le preguntan es por su relación con Jessi y esta vez no hubo evasivas y explotó.

“De verdad es algo complicado, delicado, porque no es cualquier cosa; no solamente a mí me afecta, sino que hay otras personas que también están afectadas por esto”, dijo la artista en el programa.

Y agregó: “Todo lo dejamos en manos de Dios, es el único que sabe qué va a pasar y que tiene el derecho y la potestad para decir qué pasa conmigo, no el mundo, ni la gente, porque debido a eso me han juzgado, me han criticado, cuando ni siquiera saben qué fue lo que pasó ni cómo transcurrieron las cosas”.

Siguió afirmando: “Lo único que yo quiero expresar y decir es que tengo, así no lo crean y opinen lo que quieran porque son libres de opinar, es que tengo mi conciencia tranquila porque no pasé por encima de nadie ni le falté el respeto a nadie; es lo único que quiero aclarar”.

Y finalmente dijo: “Estamos dándonos la oportunidad de conocernos, es una persona maravillosa, con la que tenemos muchas cosas en común, que lo respeto, que lo admiro, y que compartimos y nos sentimos muy bien estando juntos. […] Lo que pase con esa relación, con mi vida, con la de él, todo está en manos de Dios, y ya él sabrá si las cosas funcionan más allá”.

