Jhojan Julio volvería a cambiar de equipo ¿vuelve a LigaPro?

Jhojan Julio podría volver a tener un cambio de equipo tras este primer semestre en el Querétaro de México. El volante ecuatoriano hasta hace poco volvió a sonar con fuerza para volver a LigaPro.

Su cesión con los ‘Gallos’ acaba y el club analiza la renovación del préstamo, si deciden no extenderlo, deberá volver a Xolos de Tijuana. En el club mexicano no lo tendrían en planes y ahí se abre una venta para su vuelta al país.

Barcelona SC y Liga de Quito lo tendrían en carpeta para un préstamo de cara al segundo semestre de LigaPro. Julio justamente dejó Liga de Quito tras el bicampeonato del 2024.

El jugador estaría abierto a regresar a LigaPro ya que esto le significaría más minutos de lo que jugó en Querétaro y en Xolos, en este último prácticamente era suplente sin usar.

Una compra definitiva estaría descartada ya que Xolos pediría más de 1 millón de dólares para desprenderse del volante ecuatoriano. Liga de Quito tiene más posibilidades en lo económico.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Jhojan Julio – Liga de Quito, campeón 2023. Foto: Getty.

En resumen