Szymon Marciniak es uno de los árbitros mejor considerados tanto por la UEFA como por la FIFA, por eso hace varias temporadas viene dirigiendo en los partidos más relevantes. Como por ejemplo, la Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 que enfrentó a Argentina con Francia y la Semifinal de la Champions League 2024/2025 que disputaron Inter de Milán y Barcelona.

En ambos encuentros se dieron situaciones polémicas que desataron debates que continúan prendidos hasta hoy en día. Incluso, del último partido mencionado, el propio juez polaco se encargó de reavivar la controversia al admitir que se equivocó en dos de sus decisiones en aquel duelo que tuvo lugar en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro, pero que el VAR lo rescató a tiempo.

Una fue en un penal de Pau Cubarsí a Lautaro Martínez sobre el cierre del primer tiempo y la otra en una pena máxima que inicialmente Marciniak señaló para el Barcelona por una infracción que le cometieron a Lamine Yamal a milímetros del área defendida por el Inter de Milán, que tras la revisión en la pantalla terminó siendo tiro libre.

“No hay nada que perdonar, para ser sincero. De mi parte, no hay nada que perdonar. Si eres honesto, mis decisiones fueron en favor del Barcelona. No pité un penal al Inter y el VAR me llamó, me enseñó las imágenes”, expresó en primera instancia el árbitro al ser encarado por un aficionado del equipo blaugrana en un evento en Polonia.

Y en esa misma línea, en referencia con la acción que protagonizó Lamine Yamal, añadió: ”Segundo, pité un penal y me corrigieron porque estaba cuatro-cinco centímetros fuera del área. Si somos honestos, fueron dos decisiones en favor del Barcelona pero el VAR me corrigió. Así es la vida”.

Inter de Milán pasó a la Final de aquella Champions League 2024/2025

El Inter de Milán se impuso al Barcelona en la Semifinal de la Champions League 2024/2025 por un resultado global de 7 a 6 (fue empate 3 a 3 en el Estadio Olímpico de Montjuic y ganó 4 a 3 en el Giuseppe Meazza de San Siro). No obstante, en la Final del certamen fue atropellado por el París Saint-Germain que le ganó 5 a 0.

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En síntesis