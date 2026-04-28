Real Madrid: la comparación con Cristiano Ronaldo que expone a Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, que arribó al Real Madrid a mediados del 2024 procedente del París Saint-Germain, llegó a los 100 partidos con la camiseta merengue, con el compromiso que los dirigidos por Álvaro Arbeloa afrontaron ante el Real Betis el último viernes 24 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla por la jornada 33 de LaLiga 2025/2026.

Y el balance a nivel personal es bastante positivo, si solo se toman como referencia a las estadísticas. Porque en 8160 minutos recolectados en esos 100 encuentros entre todas las competencias (sería un total de aproximadamente 91 partidos completos) el delantero francés de 27 años registró 85 goles y 11 asistencias.

No obstante, en el plano colectivo (dejando de la lado los rumores de algunos cortocircuitos puertas adentro del vestuario), las cosas en el Real Madrid no están saliendo como lo esperaban, dado que solo consiguió dos títulos considerados menores: la Supercopa de Europa contra Atalanta y la Copa Intercontinental frente al Pachuca.

Y si encima se hace la comparación con Cristiano Ronaldo, con quien se lo asemeja a Mbappé, sus cifras se opacan aún más. Es que el portugués, en la misma cantidad de partidos con el primer equipo de la Casa Blanca, cosechó 95 tantos. Eso sí, lo logró en un poco más de minutos: 8464 (94 partidos completos, estimativamente).

Incluso, en cuanto a consagraciones el saldo favorable también se inclina para el lado de CR7, dado que, si bien solo obtuvo un título dentro de ese primer centenar de presencias en el Madrid, se trató de la Copa del Rey que le ganó 1 a 0 al Barcelona con un gol suyo en el tiempo agregado.

La Champions League y el Balón de Oro, las dos cuentas pendientes de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé llegó a sus 27 años sin haber levantado la Champions League ni haberse adjudicado el Balón de Oro. Para la Orejona tendrá que esperar, por lo menos, hasta la campaña 2026/2027 para cuando ya tenga 28. En tanto que para el reconocimiento que anualmente entrega France Football, sin celebraciones en el Real Madrid, solo le queda ganar y ser determinante con Francia en la Copa del Mundo 2026.

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En síntesis