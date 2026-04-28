La transformación del Getafe con la IA: de salvarse del descenso a pelear puestos en UEFA

El fútbol se transforma al ritmo de la modernidad, impulsada por la irrupción de la inteligencia artificial. Y uno de los mejores ejemplos es el Getafe, que se encuentra totalmente revolucionado por conseguir resultados absolutamente tangibles con la ayuda de la inteligencia artificial.

Es que el equipo de las afueras de Madrid pasó de salvarse del descenso en la temporada pasada a estar peleando en la actualidad puestos para la Conference o la Europa League de la campaña que viene. Y detrás de este salto no solo hay ajustes tácticos o fichajes, sino una apuesta decidida por la tecnología. La IA pasó de ser un complemento a convertirse en un pilar estructural dentro del modelo aplicado por el cuerpo técnico a cargo de José Bordalás.

El cambio más evidente se refleja en la puntuación, que creció de forma significativa en apenas unos meses. Según explicó Javier Vidal al diario Marca, miembro del cuerpo técnico del Getafe, el equipo saltó de 0,89 puntos por partido a 1,37 desde enero de 2025. Este incremento del 53% coincide con la implementación de sistemas avanzados de análisis basados en inteligencia artificial.

Desde 2017, el cuerpo técnico ya trabajaba con herramientas de big data orientadas al control físico y la prevención de lesiones. Sin embargo, el progreso cualitativo llegó con la integración de sistemas como AISM, que amplían el análisis a dimensiones tácticas y estratégicas. Para José Bordalás, la IA se convirtió en un asistente más dentro de su equipo de trabajo. No dicta decisiones, pero sí aporta información clave para tomarlas con mayor precisión.

Durante los partidos, esta transformación se hace visible en el propio banquillo. El cuerpo técnico utiliza tres tablets que ofrecen información en tiempo real desde distintos ángulos del juego. En una se analizan métricas técnico-tácticas como duelos, presión o posicionamiento; en otra, datos físicos de jugadores propios y rivales. La tercera muestra un “panel de victoria” que indica si el equipo se acerca o se aleja del plan diseñado. Esta capacidad de análisis instantáneo permite ajustar decisiones sobre la marcha. El descanso, de hecho, se convierte en un momento clave para reinterpretar el partido con datos objetivos.

Pero el verdadero valor de la inteligencia artificial está en su capacidad predictiva. No solo analiza lo que ocurre, sino que anticipa escenarios en función del contexto del juego. Esto permite al cuerpo técnico preparar partidos con un nivel de detalle sin precedentes. La IA detecta patrones, propone ajustes y evalúa el impacto real de los entrenamientos en la competición. Todo ello reduce el margen de error y optimiza cada decisión.

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El impacto de la IA en el modelo de Bordalás

La inteligencia artificial redefinió el conocido estilo de juego del técnico azulón. Bordalás ya no se basa únicamente en la intensidad, el orden defensivo o la competitividad, sino también en el análisis masivo de datos. Gracias a informes detallados que reciben los jugadores días antes de cada partido, el equipo puede preparar escenarios específicos según el rival. Se estudian aspectos como la presión, la salida de balón o los comportamientos tras pérdida. Esto permite diseñar planes mucho más precisos y adaptados a cada contexto competitivo.

Tras cada encuentro, se genera un análisis completo que evalúa decisiones, acciones clave y eficacia táctica. Este proceso continuo de aprendizaje acelera la evolución del equipo y afina su identidad competitiva.

En síntesis

El Getafe aumentó su promedio de puntuación por partido de 0,89 a 1,37 desde enero.

aumentó su promedio de puntuación por partido de 0,89 a 1,37 desde enero. José Bordalás utiliza tres tablets en el banquillo para analizar métricas tácticas en tiempo real.

utiliza tres tablets en el banquillo para analizar métricas tácticas en tiempo real. El club implementó el sistema AISM para ampliar el análisis de datos físicos y estratégicos.