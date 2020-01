Revelan la dieta de Valerie Domínguez y no es lo que todos imaginan

La exreina de belleza de Colombia, Valerie Domínguez, tiene descrestados tanto a sus seguidores en Instagram, como a los televidentes del programa Yo me Llamo, de Caracol TV, en el cual es una de las presentadoras.

Definitivamente, la también modelo sigue siendo una de las mujeres más bellas del país y tanto en el reality show que presenta, como en su cuenta oficial de Instagram, cada día es admirada por las hermosas fotografías que publica.

Durante el último periodo de vacaciones estuvo en la playa y se pudo observar como se ejercita y descansa, pero al mismo tiempo es de admirar el cuerpazo que se manda, que tiene a más de uno con la boca abierta.

Sin embargo, en los últimos días, Valerie ha sido criticada debido a que para muchos está demasiado flaca, algunos se atreven a decir que está desnutrida o, incluso, que pasa por un periodo de depresión.

Ante tanto rumor, fue la misma Valerie la que decidió revelar la clave de su dieta y al contrario de lo que muchos pensaban, ella es feliz y come muchísimo.

"❌Yo NO aguanto hambre. ❌Yo NO hago dietas. ❌Yo NO haría nada que fuera contra mi bienestar. ❌Yo NO tengo cirugías en mi cuerpo, ✅Yo SI hago ejercicio. ✅Yo SI me ALIMENTO bien. ✅Yo SI tengo disciplina. ✅Yo SI me amo y amo mi cuerpo. ✅Yo SI medito para tener una vida más bonita independientemente de lo que la vida me presente", aseguró en Instagram.

Y agregó: "A diferencia de lo que muchos pueden pensar, yo como muchísimo. Y la mayor parte de los alimentos que consumo son carbohidratos��si! Carbohidratos. Lo que más como es arroz blanco ��. Hasta desayuno con arroz y también me lo como en la noche. Cada cuerpo es diferente. Yo aprendí a entender y conocer el mío. Se qué me hace sentir bien y que no tolero, se que cantidades necesita...".

