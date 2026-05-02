Fabián Bustos viene sonando para llegar a Universitario de Deportes en Perú, y pegar la vuelta donde fue campeón. Sin embargo, el entrenador tiene contrato con Millonarios y hay muchas dudas sobre su futuro. Ahora finalmente, se aclaró donde dirigirá el DT.

Desde Perú trasciende la información que Universitario desistió en fichar a Fabián Bustos. El entrenador ya le dejó claro al club peruano que tiene un contrato y proyecto con Millonarios, el cual quiere respetar. Además, el DT aún pelea en Copa Sudamericana y campeonato local.

“Fabián no está en discusión que es un tremendo técnico, que lo queremos mucho en Universitario, es nuestro técnico bicampeón del centenario, pero respetamos que hoy él tenga una relación contractual deportiva con Millonarios“, comentó Franco Velazco, administrador del club.

Entonces, Fabián Bustos seguirá en Millonarios por estos meses y respetaría el contrato. Ahora son otras las decisiones que podrían llevar a su salida, malos resultados o que el club acabe fracasando en la Copa Sudamericana o en el campeonato local.

Fabián Bustos se quedaría en Millonarios. (Foto: @MillosFCoficial)

Con esta noticia, los aficionados de Millonarios pueden estar tranquilos y contar con su entrenador para los partidos claves que se le vienen al club. En esta temporada, el equipo ‘Embajador’ ya cambió de entrenador, tras despedir a Hernán Torres a comienzos de año.

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Los números de Fabián Bustos en Millonarios

En esta temporada, Fabián Bustos ha dirigido a Millonarios en un total de 18 encuentros. Ganando 9 partidos, empatando 4 y perdiendo un total de 5 encuentros. El ‘Toro’ tiene contrato hasta finales de la temporada 2026.

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