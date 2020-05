Rob Gronkowski, de Tampa Bay Buccaneers, es candidato a ganar un premio en la NFL

Rob Gronkowski todavía no ha vuelto oficialmente a la actividad de la NFL, de hecho, ni siquiera ha compartido un entrenamiento con sus nuevos compañeros en Tampa Bay Buccaneers. Sin embargo, a sus 30 años es un firme candidato para hacerse con uno de los premios que entrega la liga temporada a temporada.

Gronkowski, quien se perdió la última temporada por haberse retirado en marzo del año pasado luego de jugar toda su carrera en New England Patriots, es el jugador que reúne todas las condiciones para hacerse con el premio Comeback Player of the Year de la temporada 2020 de la NFL.

Dicho premio se le entrega al jugador que mejor ha retornado a las canchas, luego de perderse la última temporada. No necesariamente por un retiro, sino que puede suceder que alguien vuelva a jugar después de perderse un año por lesión.

Ben Roethlisberger, quarterback de Pittsburgh Steelers, crece como el segundo mejor entre los candidatos. Big Ben no pudo ayudar a los Steelers en la que iba a ser su temporada número 16, debido a una lesión en el codo por la cual debió pasar por el quirófano.

Entre otros jugadores que pujarán por el premio, se encuentran Alex Smith, mariscal de campo de Redskins Washington que sufrió la fractura de tibia y peroné, y AJ Green, receptor abierto de Cincinnati Bengals, quien volverá luego de sufrir una rotura de ligamentos de tobillo.

