La gran figura de Barcelona SC que se podría marchar del club. César Farías perdería a uno de sus mejores elementos.

Barcelona SC está teniendo un semestre muy irregular y carente de resultados importantes que lo tengan peleando en los primeros lugares en todos los frentes. Además, ahora el club podría tener una baja muy importante para el resto del año.

Fue la misma agencia, Gol Premium, la que reveló que Álex Rangel tendría ofertas de Brasil para dejar Barcelona SC a mitad de año. Estos equipos vienen siguiendo al ecuatoriano a través de la Copa Libertadores y buscarían su fichaje previo al comienzo del Mundial.

Rangel es uno de los mejores centrales y jugadores de Barcelona SC en esta temporada. Incluso el jugador se ha ganado la consideración de Farías para ser titular y capitán. En el último encuentro, de Copa Ecuador, no estuvo convocado por molestias físicas.

La salida de Rangel sería un problema muy importante para una defensa que no termina de brillar en el campeonato. Además, es un futbolista que ahora mismo en la plantilla no tiene reemplazo por sus cualidades y liderazgo en la saga amarilla.

Rangel se podría ir de Barcelona SC. (Foto: Captura de pantalla)

En las siguientes semanas se determinará si Barcelona SC accede a la venta de Rangel. El central tiene un largo contrato hasta 2028, por lo cual, también representa una importante venta de varios miles para el club amarillo en este semestre.

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Los números de Rangel en Barcelona SC en esta temporada

En esta temporada con Barcelona SC, Álex Rangel ha jugado un total de 15 partidos entre todas las competencias. El defensa lleva un ritmo tan regular que ha sumado en cancha poco más de 1.300 minutos.

El valor de mercado de Alex Rangel

De acuerdo a la información de Transfermarkt, Álex Rangel tiene un valor de mercado de 1.2 millones. El ecuatoriano tiene un contrato hasta finales de 2028 con los amarillos, por lo cual, cualquier transferencia dejaría un importante ingreso para el club.

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Datos clave:

Álex Rangel recibió ofertas de equipos de Brasil para dejar Barcelona SC a mitad de año.

recibió ofertas de para dejar Barcelona SC a mitad de año. El defensor central ecuatoriano mantiene un contrato vigente con el club amarillo hasta finales de 2028 .

. En la presente temporada, Rangel disputó 15 partidos y sumó más de 1.300 minutos de juego.