Ya hay ofertas para que Vicente Sánchez continúe su carrera como DT, tras su paso por Emelec.

Este miércoles 13 de mayo de 2026 se reveló que Vicente Sánchez ya no será más DT de Emelec y el técnico dirigió su última práctica con el ‘Bombillo‘. Al entrenador no se le dieron los resultados, pero el juego de su equipo tampoco fue el mejor y eso le costó.

Pese a que no tuvo el mejor rendimiento en Ecuador, ahora también se reveló que Vicente Sánchez podría tener ya ofertas para seguir su carrera. De acuerdo a la información de Mr. OFFSIDER, equipos de la Liga Expansión de México van por el entrenador.

A diferencia de lo sucedido en Ecuador, Vicente Sánchez tuvo un buen rendimiento en México, donde destacó con Cruz Azul y llegó a ser campeón con ‘La Maquina’ en la Champions de la CONCACAF. El DT uruguayo se fue en los mejores términos con el ‘Bombillo’.

Aunque tenía una contrato largo aún por cumplir con Emelec, el DT aceptó que la directiva termine sus funciones y fue cesado con un mutuo acuerdo. No se dieron negociaciones de salida y el club estaría “resguardado” ante una posible demanda, como ha pasado en otros casos.

Vicente Sánchez ya tendría ofertas para dejar Emelec. (Foto: Imago)

El ‘Bombillo’ vive horas de gran incertidumbre, y es que aunque suenan varios nombres, aún no se acuerda la llegada de ningún nuevo entrenador. Estrategas como Robatto y Alfredo Arias son los principales candidatos para asumir como nuevos entrenadores del ‘Bombillo’.

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Las estadísticas de Vicente Sánchez en Emelec

Al frente de Emelec, Vicente Sánchez solo alcanzó a dirigir un total de 13 encuentros, entre todas las competencias. El DT llegó a 4 victorias, 3 empates y tuvo 6 derrotas. No pudo concretar una buena racha que lo deje más tiempo en el ‘Bombillo’.

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