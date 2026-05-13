Independiente del Valle ganó la Supercopa Ecuador y se llevó esta fortuna

Independiente del Valle humilló a Universidad Católica en la Supercopa Ecuador y ganó este dinero.

Independiente del Valle es el nuevo campeón de la Supercopa Ecuador después de vencer de manera contundente a Universidad Católica. El equipo ecuatoriano suma un nuevo título a sus vitrinas y ahora mismo se muestra como el equipo casi imbatible del país.

¿Cuánto ganó IDV por la Supercopa Ecuador?

IDV por ganar la Supercopa Ecuador se llevó un importante premio de 70.000 dólares que reparte la FEF para el campeón. Pero también Independiente le demostró al fútbol ecuatoriano lo “por encima” que está de todos los otros rivales.

Fue uno de los pocos partidos en estas semanas que Independiente del Valle pudo jugar con titulares y se “paseo” por la cancha contra Católica, que viene de caída libre en las últimas semanas. La ‘Chatoleí’ no tuvo argumentos para competir contra IDV.

¡INDEPENDIENTE LO LIQUIDÓ SOBRE EL FINAL!



Ronal Briones aprovechó la mala salida del arquero Romo y puso el 3-0 contra Universidad Católica.#SupercopaEcuadorEnDSPORTS pic.twitter.com/Uf8XksQ565 — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) May 14, 2026

Universidad Católica ya había tenido un partido parecido ante IDV, aunque en ese momento logró achicar la diferencia de 3 goles a 1 solo y el encuentro terminó 3 a 2. Ahora sí no estuvo ni cerca de competir por el campeonato. Al final los jugadores se vieron muy tocados por el resultado.

Los títulos de Independiente del Valle

Con este campeonato, así queda la vitrina de Independiente del Valle:

2 LigaPro

2 Supercopa Ecuador

1 Copa Ecuador

2 Copas Sudamericanas

1 Recopa Sudamericana

Publicidad

Encuesta¿Es Independiente del Valle el mejor equipo de Ecuador? ¿Es Independiente del Valle el mejor equipo de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave: