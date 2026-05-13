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Independiente del Valle ganó la Supercopa Ecuador y se llevó esta fortuna

Independiente del Valle humilló a Universidad Católica en la Supercopa Ecuador y ganó este dinero.

La fortuna que se llevó IDV por la Supercopa Ecuador
© @IDV_EC/ Edit BVLa fortuna que se llevó IDV por la Supercopa Ecuador

Independiente del Valle es el nuevo campeón de la Supercopa Ecuador después de vencer de manera contundente a Universidad Católica. El equipo ecuatoriano suma un nuevo título a sus vitrinas y ahora mismo se muestra como el equipo casi imbatible del país.

¿Cuánto ganó IDV por la Supercopa Ecuador?

IDV por ganar la Supercopa Ecuador se llevó un importante premio de 70.000 dólares que reparte la FEF para el campeón. Pero también Independiente le demostró al fútbol ecuatoriano lo “por encima” que está de todos los otros rivales.

Fue uno de los pocos partidos en estas semanas que Independiente del Valle pudo jugar con titulares y se “paseo” por la cancha contra Católica, que viene de caída libre en las últimas semanas. La ‘Chatoleí’ no tuvo argumentos para competir contra IDV.

Universidad Católica ya había tenido un partido parecido ante IDV, aunque en ese momento logró achicar la diferencia de 3 goles a 1 solo y el encuentro terminó 3 a 2. Ahora sí no estuvo ni cerca de competir por el campeonato. Al final los jugadores se vieron muy tocados por el resultado.

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Con este campeonato, así queda la vitrina de Independiente del Valle:

  • 2 LigaPro
  • 2 Supercopa Ecuador
  • 1 Copa Ecuador
  • 2 Copas Sudamericanas
  • 1 Recopa Sudamericana

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¿Es Independiente del Valle el mejor equipo de Ecuador?

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Datos clave:

  • Independiente del Valle venció a Universidad Católica y es el nuevo campeón de la Supercopa.
  • El club recibió un premio económico de 70.000 dólares otorgado por la FEF.
  • Con este título, el equipo suma 2 Supercopas Ecuador y un total de 8 trofeos.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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