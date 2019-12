Una rosarina le sacó una foto a Messi que ya da la vuelta al mundo

De manera improvisada, muy probablemente con su teléfono celular, una rosarina le sacó una foto estilo paparazzi a Lionel Messi que generó una verdadera revolución en las redes sociales.

Claro, la escena es de lo más llamativa. Entrenando en un gimnasio de su ciudad natal, el crack del Barcelona y de la Selección Argentina, ganador del FIFA The Best y el Balón de Oro este año, no hace otra cosa que mirar goles suyos en un televisor.

Fui al gym y me encontré a Messi viendo goles de Messi pic.twitter.com/NKz0srE4K1 — Valen Jure (@Valenjure1) December 30, 2019

"Fui al gym y me encontré a Messi viendo goles de Messi", escribió una rosarina que lleva en Twitter el nombre de Valen Jurne y que muy probablemente no tenía idea de la repercusión que generaría su hallazgo.

���� Messi entrenando viendo a ���� Messi... aprendiendo del mejor. CRACK. ���� pic.twitter.com/D5HQq36f1H — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) December 30, 2019

Primero comenzaron a replicar la imagen medios argentinos, al ratito ya estaba en todos los portales españoles y el impulso continuó dando la vuelta al mundo entero.

Messi entrena mirando los goles de Messi ���� pic.twitter.com/grfO9f7LLP — Central Fútbol (@CentralFut10) December 30, 2019

Messi entrena mirando a Messi. En tu cara meme de Spiderman �� pic.twitter.com/movtQgyHg6 — Matias Nigro (@matiasnigro3) December 30, 2019

Ella, notando lo que estaba sucediendo, comenzó a replicar cada una de las cuentas que estaban haciendo uso de su foto, en su mayoría reconociéndole el crédito al ojo atento y al ingenio.

Messi entrena en un gimnasio de Rosario mirando a Messi ����

�� @Valenjure1 pic.twitter.com/dkxGfF57hD — Diario Olé (@DiarioOle) December 30, 2019

Cabe destacar que Lionel Messi llegó ya hace varios días a Rosario, donde pasó la Noche Buena y Navidad en familia, y hará lo mismo en año nuevo. Para el 3 de enero, lo esperan de regreso en Barcelona para prepararse para el duelo que tendrá lugar al día siguiente: el Derbi ante el Espanyol por La Liga.

¿Qué mira Messi mientras entrena? ¡Los goles de Messi! Increíble... pic.twitter.com/BQ3T7jBVjI — SportsCenter (@SC_ESPN) December 30, 2019

