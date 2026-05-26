Mensaje para Lorenzo: Esto dijo Juan Guillermo Cuadrado tras quedarse afuera del Mundial 2026

Parece que fue lejano aquel partido amistoso ante Alemania del 20 de junio de 2023 cuando fue figura con gol y asistencia en la victoria 0-2 de la Selección Colombia. Juan Guillermo Cuadrado no se mantuvo en la era de Néstor Lorenzo, y al quedarse por fuera de la lista al Mundial 2026, no dudó en enviar un firme mensaje.

Cuadrado integró la lista de los 55 jugadores preseleccionados al Mundial 2026 y algunos aficionados se alcanzaron a ilusionar con la presencia del volante que suma 116 partidos en la ‘Tricolor’ con 11 goles y 20 asistencias. Junto a Juanfer Quintero son los únicos jugadores colombianos en marcar en dos Copas del Mundo.

“Juan es una persona que siempre se entregó a la Selección de una manera especial. Hablo seguido con él y merece estar ahí por lo menos hasta último momento de la competencia con los que están”, dijo Néstor Lorenzo sobre Cuadrado antes de aunciar la convocatoria al Mundial 2026.

El mensaje de Cuadrado tras quedarse afuera del Mundial 2026

Lorenzo no llamó a Cuadrado para el Mundial. (Foto: Getty Images)

Lejos de publicar un mensaje negativo tras quedar afuera del Mundial 2026, Juan Guillermo Cuadrado agradeció a la cuenta de Instagram de la Selección Colombia que lo felicitó por su cumpleaños 38 y le envió un mensaje a Lorenzo y a toda la ‘Tricolor’ de cara a la próxima Copa del Mundo: “Gracias mi amada selección y bendiciones del cielo en esta copa. Con toda“.

Post de Cuadrado. (Foto: Instagram / @cuadrado)

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Así le fue a Juan Guillermo Cuadrado con la Selección Colombia en los mundiales

¡Tuvo muy buenos números! Juan Guillermo Cuadrado jugó los mundiales 2014 y 2018 con la Selección Colombia y registró dos goles, cinco asistencias y 717 minutos en nueve partidos.

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