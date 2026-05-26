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Marino Hinestroza

Hinchas de Vasco lo increparon y Marino Hinestroza ya tiene nuevo club

El extremo colombiano Marino Hinestroza cambiará de equipo en medio de un semestre sin minutos e insultos de los hinchas de Vasco Da Gama.

Marino Hinestroza tiene nuevo club tras ser insultado por los hinchas
Marino Hinestroza tiene nuevo club tras ser insultado por los hinchas

Marino Hinestroza está viviendo sus últimos partidos como jugador de Vasco Da Gama. Si faltaba un detonante, los insultos de los hinchas del club al colombiano lo terminan de empujar fuera y ya tendría casi confirmado su nuevo equipo para el siguiente semestre.

Según reportes de prensa, Marino Hinestroza se irá al Sao Paulo luego de que el equipo interesado ofreciera a Robert Arboleda como parte de la negociación. El colombiano no tuvo continuidad este semestre luego de haber sido figura en Atlético Nacional.

Vasco Da Gama tiene un fuerte interés en el defensor ecuatoriano, y Sao Paulo lo ofrecería para aliviar el valor del traspaso de Hinestroza. El ecuatoriano por su parte tuvo un escándalo de indisciplina que casi lo termina rescindiendo unilateralmente.

Luego de estos seis meses, Sao Paulo pagaría una cifra millonaria por Hinestroza descontando el valor de Arboleda, quién era uno de los históricos del club.

Hace semanas hubo rumores de un posible regreso de Hinestroza a la Liga BetPlay, sin embargo el jugador no desea volver al país y espera seguir en el extranjero.

Los otros jugadores colombianos en Vasco Da Gama

Actualmente, en Vasco Da Gama hay jugadores colombianos como Marino Hinestroza, Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Johan Rojas. Todos con poca regularidad y sin contar para los entrenadores.

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Marino Hinestroza – Selección Colombia..

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En resumen

  • Marino Hinestroza dejará Vasco Da Gama para ser traspasado al Sao Paulo.
  • Robert Arboleda fue ofrecido por Sao Paulo como parte de pago del fichaje.
  • Liga BetPlay fue descartada por el jugador, quien busca continuar en el extranjero.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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