El dinero y la vida nocturna: Vladimir Guerrero Jr. se confesó

No todos los peloteros tienen la fortuna de tener a un miembro del Salón de la Fama como mentor y padre. Ese lujo se lo da Vladimir Guerrero Jr. con su papa, Vladimir Guerrero, de quien aprendió a recibir consejos tanto en el juego como en la vida fuera de los diamantes de béisbol.

El tercera base de los Toronto Blue Jays dialogó con el periodista Yancen Pujols en un Live de Instagram y reveló dos aspectos fundamentales en los que se ha dejado guiar de su papá para tener éxito durante la primera temporada en las Grandes Ligas.

Vladimir Guerrero Jr. y un jonrón en los Blue Jays (Getty Images).

“Mi papá nos crio con dinero y por eso nos enseñó que tú eres igual a la otra persona. Yo con 21 años no le he dicho, ni le diré a mi padre que ponga mi dinero a mi nombre porque sé que si algún día quiero comprarme algo y cuesta un millón agarró y gasto el millón, pero si voy a donde mi papá y le digo que eso cuesta un millón me dice: ‘Mijo las cosas no son así”, afirmó Guerrero Jr.

El pelotero dominicano firmó con los Blue Jays por $3.9 millones de dólares en el 2015 y tiene un salario proyectado de $579.300 dólares a la espera de una renovación millonaria. El otro aspecto en el que Vladimir Guerrero le dio una buena enseñanza a su hijo fue en la vida nocturna.

“No te puedo decir que salí menos, sino que la hora de llegada a la casa la acorte. Yo podía salir siete u ocho de la noche y llegaba tres o cuatro de la mañana. Ahora salgo a las diez y regreso a las doce o una como máximo”, concluyó Vladimir Guerrero Jr.

