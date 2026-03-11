Es tendencia:
logotipo del encabezado
Atlético Nacional

Dueños de Atlético Nacional quieren otro entrenador y tienen sus primeros candidatos

Diego Arias está por salir de Atlético Nacional por decisión de los dueños y ya tienen sus primeros candidatos al puesto de DT.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Los nuevos candidatos para reemplazar a Diego Arias en Atlético Nacional
Los nuevos candidatos para reemplazar a Diego Arias en Atlético Nacional

Pese al respaldo del presidente y del director deportivo de Atlético Nacional hacia Diego Arias, los dueños no están contentos con el equipo y decidieron un cambio de entrenador. Ellos se apersonarán de la decisión y ya tienen sus primeros candidatos.

Hernán Crespo, argentino recién despedido sorpresivamente del Sao Paulo de Brasil, es uno de los nombres que suenan con firmeza para hacerse cargo de Atlético Nacional. El argentino ha sido campeón en Brasil, Argentina y Qatar.

El segundo hasta hace poco dirigía ya en la propia Liga BetPlay, es el caso de Alberto Carnero. El DT viene de salir del Deportivo Cali pero su experiencia esta probada en Colombia.

La semana pasada trascendieron nombres como Alexander Medina, Ariel Holan, Julio Vaccari entre otros como candidatos a nuevo entrenador, sin embargo fue ratificado Arias.

Mientras tanto, Atlético Nacional sigue sumando victorias en la liga local pero para los dueños, la eliminación ante Millonarios de Copa Sudamericana es suficiente para cortar el ciclo.

Los números de Diego Arias como DT de Atlético Nacional

Al frente de Atlético Nacional, Diego Arias lleva un total de 31 encuentros entre todas las competencias, desde que asumió en 2025. Ganó 19 encuentros, empató 6 y acabó perdiendo otros 6. Tiene contrato por todo este 2026 con Nacional y es su primera experiencia como DT.

Publicidad
La fortuna que debe pagar Millonarios por Rodrigo Contreras

ver también

La fortuna que debe pagar Millonarios por Rodrigo Contreras

Hernán Crespo – nuevo candidato para Atl. Nacional. Foto: Getty

Encuesta

¿A quién prefieres como DT de Atlético Nacional?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • Hernán Crespo y Alberto Carnero son los principales candidatos para dirigir a Atlético Nacional.
  • La eliminación ante Millonarios en Copa Sudamericana motivó la decisión de los dueños del club.
  • Diego Arias registra 19 victorias, 6 empates y 6 derrotas en 31 partidos dirigidos.
Publicidad
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Diego Arias un refuerzo poderoso
América

Diego Arias un refuerzo poderoso

Los entrenadores que suenan para reemplazar a Diego Arias en Atlético Nacional
Fútbol de Colombia

Los entrenadores que suenan para reemplazar a Diego Arias en Atlético Nacional

VIDEO | El alarmante gesto de los jugadores de Atlético Nacional a Diego Arias
Fútbol de Colombia

VIDEO | El alarmante gesto de los jugadores de Atlético Nacional a Diego Arias

Apuntan dos nuevos nombres para reemplazar a Diego Arias en Atlético Nacional
Fútbol de Colombia

Apuntan dos nuevos nombres para reemplazar a Diego Arias en Atlético Nacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo