Los nuevos candidatos para reemplazar a Diego Arias en Atlético Nacional

Pese al respaldo del presidente y del director deportivo de Atlético Nacional hacia Diego Arias, los dueños no están contentos con el equipo y decidieron un cambio de entrenador. Ellos se apersonarán de la decisión y ya tienen sus primeros candidatos.

Hernán Crespo, argentino recién despedido sorpresivamente del Sao Paulo de Brasil, es uno de los nombres que suenan con firmeza para hacerse cargo de Atlético Nacional. El argentino ha sido campeón en Brasil, Argentina y Qatar.

El segundo hasta hace poco dirigía ya en la propia Liga BetPlay, es el caso de Alberto Carnero. El DT viene de salir del Deportivo Cali pero su experiencia esta probada en Colombia.

La semana pasada trascendieron nombres como Alexander Medina, Ariel Holan, Julio Vaccari entre otros como candidatos a nuevo entrenador, sin embargo fue ratificado Arias.

Mientras tanto, Atlético Nacional sigue sumando victorias en la liga local pero para los dueños, la eliminación ante Millonarios de Copa Sudamericana es suficiente para cortar el ciclo.

Los números de Diego Arias como DT de Atlético Nacional

Al frente de Atlético Nacional, Diego Arias lleva un total de 31 encuentros entre todas las competencias, desde que asumió en 2025. Ganó 19 encuentros, empató 6 y acabó perdiendo otros 6. Tiene contrato por todo este 2026 con Nacional y es su primera experiencia como DT.

Hernán Crespo – nuevo candidato para Atl. Nacional. Foto: Getty

