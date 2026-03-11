Los primeros fichajes del nuevo equipo de Moisés Caicedo

Moisés Caicedo arranca un nuevo desafío en el fútbol ecuatoriano, y es que el volante compró al Deportivo Santo Domingo de la Segunda Categoría. El proyecto pasará a llamarse Niño Moi 23 y ya se conocen más detalles de los primeros refuerzos.

Moisés Caicedo hará del equipo un proyecto integral entre todas sus actividades y los primeros fichajes del Niño Moi 23 serán los jugadores destacados de sus academias de fútbol.

Carcelén (Quito), Galápagos, Conocoto (Valle de Los Chillos – Quito), Samborondón (Guayas) son los lugares donde tiene las academias Moisés Caicedo, de ese banco de jugadores formarán el primer plantel del Niño Moi 23.

Dependerá de la velocidad de la gestión de los administradores del equipo conocer si el club peleará la Segunda Categoría de este año o esperaremos una temporada más para verlos en acción.

Extraoficialmente se conoce que Moisés Caicedo habría pagado 500 mil dólares por el club. El crack del Chelsea eligió un equipo de su natal Santo Domingo con un enfoque social.

¿Cuánto es el sueldo de Moisés Caicedo en Chelsea?

Actualmente, más bonos, Moisés Caicedo gana un salario de 12 millones por temporada en Chelsea. El ecuatoriano tiene contrato hasta 2031 y buscaría una renovación en las próximas semanas, lo que implicaría un aumento aún más grande en su salario.

