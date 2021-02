Globos de Oro 2021: Conoce donde ver las series y películas nominadas desde USA

Entre las películas y series nominadas a los Globos de Oro, se encuentra que muchas de ellas fueron presentadas por medio de aplicativos digitales como Netflix o Disney. Las cuales han generado grandes cifras de suscripciones a sus app debido a la coyuntura dada casi a mitad de año 2020. Por lo que si aún no lo has visto, puedes disfrutar de estas producciones nominadas desde la comodidad de tu hogar. Bolavip te comparte la lista de canales dónde puedes verlos.

Globos de Oro 2021: ¿Dónde ver las películas nominadas?

- 'El padre': En cines

- 'Mank': Netflix

- 'Pequeños detalles': En cines

- 'Otra Ronda': Estreno 9 de abril en cines

- 'La llorona': En cines

- 'The Prom': Netflix

- 'Los Estados Unidos contra Billie Holiday': Estreno 1 de abril en cine

- 'Fragmentos de una mujer': Netflix

- 'La madre del blues': Netflix

- 'Nomadland': Estreno 2 de abril en cines

- 'On the Rocks': Apple TV

- 'Una noche en Miami': Amazon Prime Video

- 'Los Croods: Una nueva era': En cines

- 'Onward': Disney+

- 'Más allá de la luna': Netflix

- 'Soul': Disney+

- 'Wolfwalkers': Apple TV

- 'Una joven prometedora': Estreno 12 de marzo en cines

- 'El juicio de los 7 de Chicago': Netflix

- 'Borat, película film secuela': Amazon Prime Video

- 'Hamilton': Disney+ (por fin con subtítulos)

- 'Palm Springs': Movistar+

- 'Music': Filmin

- 'Noticias del gran mundo': Netflix

- 'Judas and the Black Messiah': No disponible

- 'Sound of Metal': Amazon Prime Video

- 'The Mauritanian': Próximo estreno en cines

- 'French Exit': No disponible

- 'Emma': Movistar+

- 'I Care a Lot': No disponible

- 'La Increíble Historia de David Copperfield': Movistar+

- 'Hillbilly, una elegía rural': Netflix

- 'La vida por delante': Netflix

- 'Minari. Historia de mi familia': Estreno 12 e marzo en cines

- 'Entre nosotras': En cines

- 'Cielo de medianoche': Netflix

- 'Tenet': Movistar+

Globos de Oro 2021: ¿Dónde ver las series nominadas?

- 'The Crown': Netflix

- 'Territorio Lovecraft': HBO

- 'The Mandalorian': Disney+

- 'Ozark': Netflix

- 'Ratched': Netflix

- 'Ted Lasso': Apple TV

- 'Normal People': Rakuten TV

- 'Gambito de dama': Netflix

- 'Killing Eve': HBO

- 'Better Call Saul': Netflix, Movistar+, Fubo TV

- 'Hunters': Amazon Prime Video

- 'Perry Mason': HBO

- 'Schitt's Creek': Movistar+

- 'Small Axe': Movistar+

- 'The Undoing': HBO

- 'Unorthodox': Netflix

- 'Mrs. America': HBO

- 'Your Honor': Movistar+, Fubo TV

- 'La ley de Comey': Movistar+

- 'El pájaro carpintero': Movistar+, Fubo TV

- 'La innegable verdad': HBO

- 'Black Monday': Movistar+, Fubo TV

- 'Ramy': Rakuten TV

- 'Emily en París': Netflix

- 'The Flight Attendant': HBO

- 'The Great': Rakuten TV

