El mejor defensor de la historia para Philipp Lahm: “Siempre ha sido mi modelo a seguir”

Philipp Lahm es para muchos sinónimo de uno de los mejores capitanes de toda la historia del fútbol. También de un defensor absolutamente histórico cuando hablamos del Bayern Múnich e incluso de un ejemplo perfecto de cómo un futbolista puede cambiar de posición en el final de su carrera. Desde el año 2009 y siempre que se le ha consultado sobre quién es el mejor defensor de todos los tiempos, el teutón jamás ha dudado en su reflexiones.

“¿Cuál es el mejor defensor que he visto jugar? Mi modelo siempre ha sido Paolo Maldini. Su trayectoria ha sido extraordinaria, es un gran ídolo al que seguir. También Bixente Lizarazu, mi predecesor en el Bayern, era un jugador excepcional en su posición, aprendí mucho de él”, comentaba en una charla en el año 2009 junto a los medios de comunicación oficiales de la Champions League. El italiano fue su elección y siempre lo ha sido.

No es ni mucho menos la primera figura que señala Paolo Maldini como el mejor defensor de todos los tiempos. Hablamos de un futbolista absolutamente protagonista del ascenso del mejor AC Milán de todos los tiempos y una pesadilla para delanteros que de la talla de Ronaldo Nazario, también le incluyen como su rival más difícil de vencer. Para Philipp Lahm todo se resume en una frase: “Su trayectoria habla por sí mismo, fue alguien extraordinario. Es un ídolo, alguien que vale la pena seguir”.

La carrera de ambos incluye diferentes similitudes. Hablamos de dos multicampeones a nivel de su liga local e igualmente ganadores de la Champions League en más de una ocasión. Lahm cambiaría de posición en el final de su carrera gracias a las decisiones técnicas de Pep Guardiola de situarle en el centro del campo. Paolo Maldini y gracias a una defensa que entonces contaba con nombres de la talla de Alessandro Nesta o Japp Stam, terminaría buena parte de sus últimos coletazos por San Siro jugando en el lateral izquierdo incluso teniendo perfil derecho en sus piernas. Dos íconos totales y dispuestos a aprender hasta el último día.

Solamente la Copa Mundial de selecciones de la FIFA se le escapó a Paolo Maldini. Desde 1985 hasta la primavera del año 2009, fue la cara completa del Milán. Para el equipo de sus amores disputaría un total de 933 partidos donde aparecen además 33 tantos oficiales y un total de 11 asistencias. Para muchos no solamente se trata del mejor defensor de todos los tiempos, sino igualmente del futbolista que mejor ha rendido en cualquiera de las cuatro posiciones de la última línea. Para Lahm, incluso desde 2009, el debate del GOAT de defensar se encuentra cerrado.

