Liga de Quito anunció la sorpresiva salida de Lisandro Alzugaray, el argentino es titular y uno de los referentes en el club y ahora cambiará de equipo. Hubo acuerdo y ‘Licha’ tiene nuevo equipo en el exterior.

Universitario de Deportes de Perú anunció la contratación de Lisandro Alzugaray para el 2026. Javier Rabanal, ex entrenador de Independiente del Valle, lo pidió como refuerzo.

Alzugaray tenía contrato con Liga de Quito pero la oferta del equipo peruano sumado al deseo del jugador de un nuevo reto desembocaron en la salida del futbolista.

Ahora Tiago Nunes tendrá que buscar a un nuevo extremo para la otra banda con perfil de titular, esto para reemplazar a Alzugaray. Por el momento también liberan un cupo de extranjero.

Alzugaray llegó a Liga de Quito tras un año en Medio Oriente y se llevó la Supercopa Ecuador 2025, la LigaPro 2023 y 2024 y la Copa Sudamericana, dónde fue el autor del gol del empate.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Publicidad

Publicidad

ver también Liga de Quito presentó cinco refuerzos pero alista varias salidas más

Lisandro Alzugaray gol en Copa Sudamericana 2023. Foto: Getty.

En resumen