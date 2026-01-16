De la mano de Luis Díaz y Harry Kane, Bayern Múnich rompe récords de la era Guardiola

La victoria por 3 a 1 en las últimas horas ante a Koln hace que el equipo de Vicent Kompany firme un nuevo récord en la historia de la Bundesliga. Bayern Múnich sigue brillando de la mano de Luis Díaz y Harry Kane a la espera de lo que se venga en las últimas dos jornadas de la Champions League. Igualan la cantidad de puntos conseguida por el equipo de Pep Guardiola una década atrás y le superan en cantidad de goles anotados en 17 jornadas.

Todo pasa por entender como los bávaros terminaron la primera ronda del certamen con un total de 47 puntos sobre 57 posibles. Esto de la mano de 66 goles a favor y 13 en contra. Se iguala de esta forma la cantidad de unidades sumadas por aquella plantilla que de la mano de Pep Guardiola en la temporada 2013/2014, era dueña del récord hasta la fecha. Hay nuevo rey.

Todo ello porque la diferencia está en los goles de Harry Kane o Luis Díaz. Y es que aquel Bayern de Guardiola ‘solo’ sumó un balance de goles de +35. Poco para los +53 del equipo de Kompany. Hasta la fecha no existe proyecto con mejor rendimiento en Europa que el que ha demostrado el equipo del belga en cuanto a unidades o tantos sobre el césped. Vivos en todos los frentes.

Son ya 25 partidos con goles para los de Kompany. En los 17 partidos de la primera vuelta de la Bundesliga han llegado a firmar una racha de 17 fechas donde no han bajado de los 2 goles por cada 90 minutos de competición. Una marca sin igual en lo que vamos de temporada en el fútbol europeo y que ni siquiera proyectos con menos exigencia a nivel local como Paris Saint Germain han podido mantener hasta la fecha. Bayern brilla y sueña.

Luis Diaz y Kane, vitales en el récord de goles del Bayern Múnich: GETTY

Díaz y Kane han sumado su granito de arena. Colombiano e inglés han generado una de las parejas de la temporada con la colaboración de Michael Olise. Si hablamos del ex delantero del Tottenham, vemos como este acumula un total de 31 goles a lo largo de 27 partidos oficiales. En cuanto al cafetero se refiere, este ya suma 14 tantos y 10 asistencias en un total de 24 partidos. En caso de marcar 4 goles más antes de que llegue el mes de junio, superará su mejor temporada en Europa. Esta fue realizada en su última campaña por Liverpool.

Neuer llena de elogios a Luis Díaz

El portero alemán saltó a la fama en territorio colombiano por sus declaraciones sobre la roja de Luis Díaz ante Paris Saint Germain semanas atrás. Desde entonces se ha dejado diferentes elogios hacia la figura del delantero. Habla de un fichaje que puede ser absolutamente generacional para Bayern Múnich y de un nivel gravitacional que hace honor a las exigencias que tiene el rey de la Bundesliga en su día a día.

“Lo ves en su lenguaje corporal, siempre nos está dando esfuerzo, está trabajando muy duro, técnicamente es muy bueno, puede disparar con la derecha, con la izquierda… Él es uno de los mejores jugadores con los que he jugado. Estamos contentos de que esté en nuestro equipo”, palabras del capitán del Bayern. Veremos si éste finalmente renueva su contrato o si se marcha a finales de campaña.

