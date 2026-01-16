Federer hinchará por Messi y la Selección Argentina en el Mundial: “Espero que tenga el final que quiere”

Para muchos se trata de los dos mejores jugadores de sus dos respectivas disciplinas. Tal y como lo hiciese en el año 2023 con una carta que sigue recorriendo el planeta, Roger Federer vuelve a dejarse elogios de peso hacia la figura de Lionel Andrés Messi. Asegura que espera que el argentino pueda despedirse de la mejor forma posible de las Copas Mundiales de la FIFA en el próximo mes de julio. Nace un hincha de la Albiceleste.

“Solo lo vi una vez y conocí a sus padres en Tigre, cuando jugué contra Juan Martín del Potro. No conozco mucho a Leo como persona para ser sincero. Es difícil compararnos, él hizo cosas estupendas en el fútbol, soy un gran fan de él”, empezaba el suizo en charla con ESPN. Como decimos no es ni mucho menos la primera vez donde se deja este tipo de elogios hacia la figura de Lionel.

Roger destaca la personalidad de Messi y su vigencia. Incluso que tuvo tiempo de desearle suerte para una Copa Mundial de selecciones de la FIFA donde su país podría ser rival de los vigentes campeones. Federer parece tenerlo claro: “Cómo dominó y cambió el juego es algo increíble. Estoy contento de que ya ganó una Copa del Mundo y no va a tener presión en la próxima, aunque siempre es una gran presión jugar un Mundial. Lo estaré siguiendo…Suiza también clasificó, así que puede que vaya. Espero que Messi tenga el final que quiere para su carrera”.

Como decimos no es ni mucho menos la primera vez que el ganador de 103 títulos de la ATP se manifiesta de dicha forma alrededor de Messi. En el 2023 le dedicó una carta a corazón abierto donde le reconoció como alguien absolutamente trascendental en la historia del deporte y más allá del fútbol. El impacto de ambos en las nuevas generaciones ya es más que palpable desde hace varios años.

Federer espera que Messi tenga el mejor de los Mundiales en el 2026: GETTY

“Messi puede inspirar a las generaciones futuras. Solo puedo esperar que podamos ver su creatividad y arte únicos por un poco más de tiempo. No parpadees con demasiada frecuencia mientras Messi juega. Puede que te pierdas algo increíble del hombre del momento. Gracias, Leo”, algunas de las líneas que por entonces Su Majestad le dedicaba a La Pulga. Veremos si hay chance de un Suiza vs. Argentina en verano que les une por Norteamérica.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Roger Federer se declaró gran fan de Lionel Messi y elogió su dominio del fútbol.

se declaró gran fan de y elogió su dominio del fútbol. El extenista suizo confirmó que seguirá a Messi durante el próximo Mundial de julio.

durante el próximo de julio. Federer destacó que Suiza clasificó a la cita mundialista y podría asistir al torneo.

ver también Messi le rechazó un contrato de 1400 millones por Inter Miami, pero mantiene su ilusión de contratarle: “Le ofrezco lo que quiera”