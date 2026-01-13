Real Madrid sufrió un inesperado cambio de entrenador y Xabi Alonso dejó el equipo para darle su lugar a Álvaro Arbeloa. El club español busca otro DT y la elección acercaría a un Seleccionado Colombiano al Bernabéu.
Medios internacionales apuntan a que Jurgen Klopp sería el apuntado por Florentino Pérez para ser el nuevo DT del Madrid. El alemán podría hacer como en el Liverpool y pedir el fichaje de Luis Díaz.
El DT alemán fue el encargado de llevar a Díaz a la Premier League, dónde fue campeón y figura durante dos temporadas. Klopp dejó el equipo por decisión personal.
Actualmente se encarga de la parte de dirección deportiva del RB Red Bull Salzburgo de Alemania, pero luego de un año sabático podría volver a entrenar en banquillos.
Luis Díaz le costaría cerca de 100 millones de euros al Madrid para pagar al Bayern Múnich, sumado a al menos 17 millones de euros al año en salario, lo que lo pondría en el top 3 de mejores pagados.
El valor de mercado de Luis Díaz
Actualmente, Luis Díaz tiene un valor de mercado de 70 millones de euros. De ahí que, se vea casi imposible que cualquier equipo vaya y ponga dinero o más para ficharlo. Salvo que se dé un efecto dominó, con una venta gigante en Real Madrid o FC Barcelona, para que vayan por el ecuatoriano.
Klopp y Luis Díaz en el Liverpool. Foto: Getty
