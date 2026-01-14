El mercado de pases 2026 tuvo a Liga de Quito y a Barcelona SC otra vez buscando el mismo refuerzo, pero esta vez serían los amarillos los que lo ganen. César Farías tiene ya a una de las figuras de LigaPro en su plantel para la siguiente temporada.

Medios locales aseguran que Jonathan Mina, lateral de SD Aucas, recibió la oferta de Liga de Quito y Barcelona pero habría aceptado ir a Guayaquil. El defensor fue de los mejores jugadores de Aucas.

No renovó su contrato por lo que Barcelona sumó un jugador como agente libre, y en la misma posición buscarían también a Jonathan Perlaza. Los ‘toreros’ sufrieron la salida de Aníbal Chalá en esa zona.

En otros rumores que involucran a ambos clubes, Alexander Alvarado, Michael Estrada y Alexander Domínguez tienen opciones de ir a Barcelona si es que no entran en planes de Tiago Nunes.

Este sería el sexto equipo de LigaPro de Jonathan Mina tras Aucas, Delfín SC, Gualaceo, Liga de Loja, Deportivo Cuenca. En el año jugó más de 30 partidos con los ‘Orientales’.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

Jonathan Mina – SD Aucas.

