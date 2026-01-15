Liga de Quito vive un gran momento para la temporada 2026, el club acabó de presentar a varios jugadores como Janner Corozo o Luis Segovia, sin embargo, cuando todo era felicidad, ahora llega una mala noticia. Su DT, Tiago Nunes, puede ser suspendido.

Menos de 24 horas después de la alegría de presentar a varios refuerzos, se confirmó que la Federación Ecuatoriana de Fútbol decidió abrirle un expediente a Tiago Nunes. El DT brasileño es investigado por su conducta en la final de la Copa Ecuador.

En el partido ante Universidad Católica, tras perder la final, Tiago Nunes entró a la cancha y se enfrentó al árbitro de una manera muy intensa. Varios videos en ese momento mostraron al DT “desencajado” y en varias ocasiones llegó a empujar al central del encuentro.

Ahora la FEF le abre un expediente al entrenador y el mismo podría ser “sancionado gravemente” de acuerdo al reglamento, por lo cual, se podría perder varios partidos en la temporada 2026. Asimismo, el técnico podría solo tener una sanción económica.

Tiago Nunes podría ser sancionado por la FEF. (Foto: GettyImages)

Si hay una sanción para Tiago Nunes la misma se conocerá en las próximas semanas previo al comienzo de la LigaPro en el mes de febrero. El DT brasileño también llevó a LDU a pelear la Copa Libertadores en 2025, donde alcanzaron las semifinales.

Las estadísticas de Tiago Nunes en 2025 con LDU

Entre todas las competencias, en la temporada 2025, Tiago Nunes dirigió a Liga de Quito en un total de 35 encuentros. El DT brasileño sumó 20 victorias, 7 empates y 8 derrotas. No pudo ganar ningún torneo, llegó a la final de la Copa Ecuador que acabó perdiendo.

En resumen

La FEF abrió un expediente al entrenador Tiago Nunes por su conducta en la final.

abrió un expediente al entrenador por su conducta en la final. El técnico Tiago Nunes registró 20 victorias en 35 partidos dirigidos con LDU en 2025.

registró en dirigidos con en 2025. La sanción definitiva contra el DT brasileño se conocerá antes del inicio de la LigaPro.

