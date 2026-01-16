Inesperado dardo de Zidane a Xabi Alonso: “En el Real Madrid, estábamos a disposición de los jugadores”

La salida de Xabi Alonso del Real Madrid sigue dejando diferentes testimonios. Incluso algunos de la talla de Zinedine Zidane también se expresan alrededor de las claves para triunfar en una entidad distinta a cualquier otra. Habla de su paso por el conjunto merengue y de las claves que le permitieron, entre otros, no enfrentarse a un vestuario al que considera absolutamente vital para triunfar en un equipo de semejante calibre. ¿Palo al ex DT?

“En el Real Madrid, estábamos a disposición de los jugadores. Para mí, eso es lo que hace fuerte al equipo, estás ahí para el jugador. Si no lo has entendido, no puedes durar en esta profesión. Estamos ahí para apoyarlos; tienes que demostrar que estás ahí para ellos. Para que el vestuario acepte lo que quieres implementar, tenemos que caerles bien”, empezaba en el canal de YouTube de Hamidou Msaidie. Repasó toda su carrera y cómo convenció a figuras de la talla de Cristiano Ronaldo de trabajar en pro del colectivo.

Zidane señala que la sinergia entre todas las partes era muy positiva. Pero también que se encontró con un grupo comprometido con la camiseta y la historia del conjunto merengue. Alonso, desde afuera, parece no haber tenido ese escenario: “Me reuní con los cuatro capitanes y les dije qué quería de ellos y vería si ellos estaban comprometidos. Cuando aceptaron trabajar, se acabó, llegó la alegría. Les redescubrimos su motivación. Trabajo y alegría. Los hicimos correr. El trabajo físico fue fundamental”.

“Si los jugadores no están de acuerdo con todo lo que se les da, los entrenamientos, todo eso… siempre faltará algo. Con nosotros, creo que lo disfrutaron mucho a todos los niveles…Sabía en qué me estaba metiendo. Teníamos el mejor equipo del mundo. Veía a los jugadores y sabía que si trabajábamos bien podríamos lograr cosas importantes y fue lo que pasó. No queríamos que los entrenamientos fuesen todos iguales”, más reflexiones de un Zidane tajante sobre las claves para triunfar o fracasar en el conjunto blanco.

La relación con jugadores, vital para Zidane en el Real Madrid: GETTY

Sus palabras llegan en tiempos donde el ciclo de Xabi Alonso ni siquiera superó los 300 días. Ahora le toca el turno a Álvaro Arbeloa, que después de la eliminación frente al Albacete por la Copa del Rey, se alista para su estreno en LaLiga. Zidane le entrega las claves para triunfar en uno de los vestuarios más calientes y dónde no contar con el beneplácito del jugador es sinónimo de fracaso.

Publicidad

Publicidad

Zidane no duda que los jugadores pusieron de su parte

Muchas de las críticas a la crisis actual del Real Madrid pasan justamente por el comportamiento y la actitud de los jugadores. Zizou no duda que durante su primer ciclo tuvo la suerte de encontrar a personalidades de primer nivel y que entendieran al 100% la necesidad de rendir en el día a día. Se espera una reacción más que fuerte por parte del Santiago Bernabéu el día sábado frente al Levante.

“Les inculcamos mucha confianza a los jugadores. Habían pasado por una mala racha y necesitaban recuperar la confianza, la forma física, todo. Creamos un marco para que pudieran recuperarlo todo. Cuando un jugador es competitivo, está contento de entrenar y salir a jugar, seguro que gana las tres Champions. Nos lo pasamos genial. Les intentaba hacer ver que todos eran importantes. Si no entrenaban bien no podían jugar. Si el lunes sabes quién va a jugar el sábado, malo. Los jugadores que no juegan no van a entrenar bien”, comentaba Zidane en una charla que llega apenas 72 horas después de mayor terremoto en años por el banquillo merengue.

Datos claves

Zinedine Zidane aseguró que la clave del éxito en Real Madrid es el apoyo al jugador.

aseguró que la clave del éxito en es el apoyo al jugador. El exentrenador subrayó la importancia de la sinergia y el compromiso de los capitanes .

y el compromiso de los . Zidane analizó las claves para triunfar 72 horas después del despido de Xabi Alonso.

Publicidad

Publicidad

ver también En España destrozan a Real Madrid por la eliminación de la Copa del Rey: “Debacle, crisis, ridículo y esperpento”