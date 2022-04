El Mundo Boca se vio afectado en las últimas 24 horas principalmente por la incertidumbre sobre la posible salida de Sebastián Battaglia del banco de suplentes como entrenador por el delicado contexto actual del club pero finalmente fue ratificado por el Consejo del Fútbol y Juan Román Riquelme, siendo así evaluado los próximos partidos. En el mientras tanto, se confirmó una leve pero preocupante lesión y Salvio rompió el silencio tras la denuncia de su ex pareja de la pasada semana.

Battaglia seguirá como DT

Tras la práctica que finalmente comandó Battaglia, se dio la charla con el Consejo y Riquelme y allí establecieron entre todos que el "León" seguirá siendo el DT de Boca pero que estará aún más condicionado que antes con los resultados, por más que la reunión haya resultado positiva y que pudieron ponerse de acuerdo.

Hinchas a las piñas en La Bombonera

En medio del preocupante empate ante Godoy Cruz se dio una situación repudiable en La Bombonera. Una parcialidad de la hinchada se descargó furiosamente con varios cantitos en contra de los jugadores, mientras que otros sectores intentaron apagar las llamas con canciones de aliento mientras el partido consumía sus minutos.

El tenso clima que se vivió en la cancha de Boca se agravó cuando, en la popular sur baja, se desató una verdadera batalla campal entre algunos simpatizantes cuando el choque contra el Tomba estaba a punto de finalizar. Piñas, empujones y gritos fueron captados por otros hinchas que vigilaban la situación desde otro sector.

Salvio rompió el silencio tras la denuncia de su ex esposa

Por medio de mensajes con la modelo y periodista Luli Fernández, el delantero de Boca comentó cómo atraviesa este difícil momento: "Me siento mal con lo que pasó, yo no busqué el hecho, solo quería irme y no tener contacto. Ni vi que se cayó o se lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto andando".

Weigandt lesionado y descartado ante Central Córdoba

Marcelo Weigandt presentó problemas físicos en su tobillo, donde arrastra una molestia y quedó descartado para el viaje a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba en la previa al partido por Copa Libertadores ante Corinthians, el cual será el próximo martes en Sao Paulo.

En el partido ante el Ferroviario jugarían Luis Advíncula, generando así que deba jugar ambos duelos de la próxima semana, a menos que Battaglia opte por jugar con el juvenil Pedro Velurtas, quien reemplaza a Weigandt en la lista de convocados.