Independiente quiere dos jugadores de Boca

Después de que Leandro Stillitano asumiera en su cargo como entrenador de Independiente, comenzó a trabajar junto a Fabián Doman, Pablo Cavallero y el resto de la dirigencia en la obtención de refuerzos para el próximo año.

Así como pasó la escoba con aquellos jugadores que no seguirán en la institución, Stillitano le pidió a los directivos por incorporaciones de jerarquía para poder dar pelea en el certamen local, como así también en la Copa Argentina. Y los cañones apuntaron hacia Boca.

El primer buscado fue Marcelo Weigandt, pero desde el Xeneize no aceptaron las condiciones que planteó Independiente para negociar. Con pocas chances de sumar al lateral derecho, realizó una propuesta por Pedro Velurtas, otro de los juveniles que dirige Hugo Ibarra, y se encuentran a la espera de una respuesta por parte de Juan Román Riquelme.

A lo largo de las últimas horas, los directivos del Rojo volvieron a calibrar la mira hacia el barrio porteño de La Boca, pero buscaron un jugador en otra posición del campo de juego: en este caso, y según indicó el medio partidario Muy Independiente, por un pedido de Stillitano irán en búsqueda de Agustín Sández, quien se desempeña como lateral izquierdo.

En los alrededores de Avellaneda saben muy bien que no será para nada sencillo poder adquirir un préstamo por Sández, ya que en el elenco de Hugo Ibarra es el primer suplente ante una ausencia de Frank Fabra. Incluso, su contrato fue ampliado hasta fines de 2026.

Independiente no se dará por vencido y le hará una propuesta a Riquelme y compañía, sobre todo porque Doman y Cavallero quieren satisfacer las necesidades del entrenador Leandro Stillitano.

El caso Rossi podría llegar a cuestiones legales

Desde hace varios meses, la situación de Agustín Rossi genera suspenso en Boca. El contrato del arquero se termina a mediados del 2023 y de momento no hubo acuerdo para renovarlo, por lo que existe una chance de que pueda irse libre. Además, ya tiene a un interesado: el Flamengo de Brasil.

Durante las últimas semanas se supo que todavía no hubo final feliz en las negociaciones entre el guardameta y el Consejo de Fútbol. Y, además, trascendió que el gigante brasileño ya le hizo una oferta a Rossi para sumarlo de cara a la temporada 2023. ¿Cómo sigue la historia?

Por ahora no hubo novedades desde Boca, aunque en Brasil mencionaron que Rossi apareció en Río de Janeiro. El arquero, según contaron, estuvo de vacaciones pero aprovechó para buscar casas en la ciudad. Sin embargo, ahora revelaron un detalle que nadie sabía sobre la operación entre Rossi y Flamengo.

El periodista Luis Fregossi hizo una importante aclaración: el arquero todavía no puede negociar con otro club. "El tema Agustín Rossi sigue sin una resolución. Es de esperarse que la negociación con Flamengo no sea cierta; pues si esto fuese así la dirigencia podría hacerle un reclamo legal. Debido que hasta el mes de enero, el jugador no puede responderle a ningún club", sostuvo.

Valentini vuelve a Boca y a Ibarra le gusta

Este miércoles comienza la pretemporada 2023 para Boca. El plantel profesional tendrá algunos días de trabajo en el predio de Ezeiza hasta las fiestas y ahí tendrá una pausa para cerrar el año en familia. Luego el grupo retomará el trabajo en enero.

La gran novedad de esta semana pasará por ver qué jugadores se presentarán en el Centro de Entrenamiento de regreso al club tras sus préstamos en otros clubes. Y también por ir conociendo la situación de cada uno: quiénes se quedarán y quiénes podrían volver a ser cedidos.

En el caso de Nicolás Valentini, el periodista Luis Fregossi mencionó: "Por decisión del cuerpo técnico de Boca, Nicolás Valentini arrancará la pretemporada con el plantel y no se escucharán ofertas para su salida del club". "Lo quieren ver durante la pretemporada y luego se verá si se queda. Nico tiene su oportunidad, dependerá de él que se gane un lugar", agregó el cronista.

Por su parte, Marcos Bonocore sumó: "Nicolás Valentini ya rescindió su vínculo con Aldosivi. Se presentará a la pretemporada más allá de que desde el club aún no le comunicaron una decisión sobre su futuro. Quiere jugar en Boca. A Ibarra le gusta mucho. Tiene contrato hasta 2024". De momento, el que pica en punta de la lista de los que regresan a Boca es el defensor.

La primera respuesta que le dio Kannemann a Boca

Como Marcos Rojo se lesionó y tendrá varios meses de recuperación, Boca necesita un refuerzo de jerarquía en la defensa. El capitán no estará disponible hasta mediados del 2023 y por eso el Consejo de Fútbol ya estudia distintos nombres para poder incorporara al plantel de cara al año próximo.

Y uno de los que se mencionó en el club de la Ribera fue Walter Kannemann. El exjugador de San Lorenzo lleva varios años en Gremio de Porto Alegre, donde es uno de los referentes. En el Xeneize cierra por completo el perfil del jugador: aguerrido y ganador (fue campeón de la Copa Libertadores en 2014 y 2017).

El periodista César Merlo informó este lunes que ya hubo contactos entre el Xeneize y el futbolista. "Boca le hizo una oferta formal a Walter Kannemann: hay charlas abiertas para un posible contrato por 2/3 años. También Gremio quiere renovarle el vínculo que vence el 31/12, pero aún no hay acuerdo", aseguró.

Y ahora Luis Fregossi reveló cuál fue la primera respuesta de Walter. "Boca se comunicó hace 10 días con Walter Kannemann para ofrecerle venir a Boca. El zaguero agradeció el ofrecimiento pero dejó en claro que su prioridad es seguir en el fútbol brasileño (está negociando renovación con Gremio). Podría haber un nuevo contacto en los próximos días", sostuvo.

"Tendrá la última palabra": revelaron quién será el que decida el futuro de Equi Fernández

La novela por el futuro de Equi Fernández está cada día más cerca de resolverse. El lunes empezó la pretemporada en el plantel profesional de Tigre y el volante central se presentó a entrenar: tiene una obligación contractual con el "Matador" hasta el 31 de diciembre.

Mientras tanto, este miércoles comenzarán los trabajos en el predio de Boca en Ezeiza y el mediocampista no estará presente. El objetivo sería que se sume recién en enero pero aún no hay precisiones al respecto: ¿seguirá en Tigre o volverá a ponerse la azul y oro?

El periodista Luis Fregossi explicó cuál es la intención del "Matador": "Boca recibió un pedido formal de Tigre para seguir contando con Equi Fernández. El volante arrancó la pretemporada con el Matador y si no sucede nada raro seguirá un año más a préstamo allí".

Sin embargo, luego aclaró: "Tema Equi Fernández: más allá del pedido de préstamo y de que el jugador ve con buenos ojos seguir en Tigre, la situación no está resuelta". Y agregó: "El que tendrá la última palabra es Hugo Ibarra. Si el técnico cree que lo necesita en el plantel, Boca no lo cederá y deberá volver en enero".

Zambrano rompió el silencio y habló de su futuro

Una de las negociaciones que en estos momentos encara el Consejo de Fútbol de Boca es la de la posible renovación del contrato de Carlos Zambrano. El defensor central culmina su vínculo pronto y la intención de la dirigencia es que siga por mucho tiempo más.

La lesión de Marcos Rojo obliga al Xeneize a tomar recaudos en el puesto de zaguero central y la continuidad del peruano sería una tranquilidad para la comisión directiva. Sin embargo, todavía no hubo acuerdo con Zambrano y por eso la situación se mantiene en suspenso.

A este panorama se le suma el interés que tiene Alianza Lima en convencer a Carlos de sumarse y tener una experiencia en el fútbol de su país. Con todos estos condimentos, la palabra del jugador se hacía necesaria: Zambrano habló en su arribo a Perú y dejó marcada su postura.

¿Qué dijo el futbolista? "Estoy pensando en las vacaciones con la familia que es lo más importante", fue su primera respuesta. Pero luego aclaró: "Sabés que el fútbol es corto, así que estoy aprovechando los últimos momentos que me quedan en mi carrera futbolística. En las próximas semanas voy a decidir qué voy a hacer con mi carrera". En Boca esperan por su decisión.

Boca está por sumar una millonada gracias a Nahitán Nández

Mientras la cabeza de todo el planeta fútbol está situada en el Mundial de Qatar, donde la Selección Argentina mantiene la ilusión de alcanzar su tercer trofeo en la historia, en Boca se siguen moviendo dentro del mercado de pases.

El gran objetivo que tiene Juan Román Riquelme es poder conquistar la CONMEBOL Libertadores, y para ello necesitará de una amplia billetera. Claro, el hecho de competir con los equipos brasileños, que son aquellos que tienen un mayor poderío económico, los obliga a tener las cuentas en orden.

Si bien en Brandsen 805 buscarán desprenderse de algunos salarios elevados para poder salir al mercado y conseguir mejores refuerzos, también esperan a los movimientos que se realicen del otro lado del Oceáno Atlántico. En este caso, desde Torino están buscando poder incorporar al ex mediocampista de Boca, que se encuentra en Cagliari, Nahitan Nández.

El elenco de Cerdeña se encuentra en la Serie B, por lo que el histórico clásico de Juventus está buscando reforzarse para la el 2023 y quiere devolver a Nández a la Serie A del fútbol italiano. Para ello, deberá aguardar la salida de Saša Lukić, quien no quiere extender su vínculo, según afirmó el periódico Tuttosport.

El interés de Torino es muy fuerte, por lo que Davide Vagnati, su director deportivo, realizó una propuesta formal de 8 millones de euros. Si bien a Boca le corresponde el 18% del monto total, siempre y cuando la negociación se cierre en una suma superior a los 18 millones de euros, en el caso de que sea por un monto inferior solamente le corresponderá el 10% de la operación.