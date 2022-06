En el cumpleaños 44 de Riquelme, Boca lo homenajeó en La Bombonera en el partido ante Unión, donde el Xeneize cayó agónicamente en el final por un penal que desató ira en el plantel local. Sin embargo, el día en el club de la Ribera fue agitado, ya que hubo novedades en el mercado de pases, y Sebastián Villa fue nuevamente denunciado por abuso sexual.

Derrota de local

Tras un cierre con muchísima tensión, el Tatengue se quedó con el partido con un penal y cerró el encuentro por 2 a 1 a favor en unos 90 minutos donde los tres goles fueron desde los doce pasos.

Villa nuevamente denunciado por abuso sexual

El futbolista de Boca recibió una nueva acusación. Este viernes se realizó la declaración ante la fiscal Vanesa González. En ella, se dijo: "Yo le pregunté a Tamara dónde estaba mi amiga. Y ella me contesta que estaba en la pieza con Villa. Fui y me metí y estaba Vikingo (el hombre de seguridad del jugador). Le insistí para que la llamara. Cuando abrí la puerta, la veo salir y tenía los ojos llorosos", declaró la denunciante en el relato que quedó asentado en la nueva denuncia en la fiscalía de Esteban Echeverría.

"Cuando salimos, vamos al comedor y empezamos a pelear con mi amiga. Ella me estaba llamando porque quería salir de la pieza. En principio iban a tener relaciones. Hasta que ella le dice que se ponga un preservativo y él no quería", continuó la testigo. Y aseguró: "Cuando ella sale de la pieza, le recrimina a Vikingo: '¿Por qué no me abrís?'. Y él responde: 'Vos ya sabés que yo no los puedo interrumpir'".

Luego, el abogado de Tamara Doldán, amplió que "una nueva chica realiza una declaración donde Villa estuvo involucrado, pero no quiere denunciarlo por miedo. Quizás en el día de mañana ella pueda denunciarlo correctamente, fueron tres chicas (la víctima y dos chicas más) que fueron invitadas a una fiesta que realizó Villa, y que esta prueba es una prueba intermedia, es del entorno del jugador, no de la victima, por ende es muy importante lo que diga la testigo".

En este contexto, se filtraron chats que comprometen aún más al jugador en la causa y luego de ello, en Boca tomaron una primera decisión con Villa.

Riquelme habló del caso Salvio y revelaron que varios clubes están detrás de él

El vicepresidente del Xeneize explicó que "a Salvio le hicimos un ofrecimiento muy grande para que continúe. Ahora depende de él. Le propusimos pagarle al dólar oficial y estamos demostrándole que queremos contar con él". Y añadió: "Si se demoró, es porque su representante estaba en Europa".

Más allá de que restan seis días para que finalice el vínculo del club de La Ribera y Eduardo Salvio, para Riquelme aún hay tiempo de negociación. Incluso, expresó que pasada dicha fecha pueden continuar dialogando, a menos que Toto acepte la propuesta que recibió desde México para vestir la camiseta deClub América. "Ahora se reunirá el Consejo de Fútbol con el representante de Salvio, que ya volvió al país", resaltó el ex capitán boquense.

Mientras tanto, clubes como Lanús, Racing y Pumas de México se sumaron al interés de contar con él en caso de no renovar con Boca.

Más novedades del mercado de pases

+ Riquelme reveló que no hablaron con Arturo Vidal y que sería una complicación su arribo por el regreso de Jan Hurtado, ya que así completarían los cupos de extranjeros hasta que se marche alguno.

+ Cavani y una frase que ilusionó a Boca: En medio del homenaje que le hizo Nacional Fútbol Club de Salto, el club de la ciudad en la que nació, Cavani tomó el micrófono e hizo referencia a lo que sucederá con su carrera, ya que tuvo varias ofertas para continuar gritando goles. “Tengo propuestas de Europa, dos o tres, y también de Argentina y Brasil. Pero primero quiero disfrutar de las vacaciones, de Salto, de mi país y después se analizará. No tengo nada decidido todavía”, soltó.