Campeón del Torneo de Verano con grandes actuaciones de los juveniles y de jugadores por los que se esperaba que rindieran bien, además de tener confirmado como refuerzos a Benedetto, Figal, Pol y cerrando a Leandro Brey y Ángel Romero, el contexto actual le sonríe a Boca. Por eso, en el día post consagración del campeonato veraniego, el Xeneize siguió recibiendo novedades, con el mercado como tema principal.

¿Se va Salvio?

Minutos después de la consagración en el Torneo de Verano tras ganarle a San Lorenzo, a Toto Salvio le pregunaron por su futuro y su respuesta fue un baldazo de agua fría: "No sabría bien qué decirte porque no está cerrada mi renovación. El club sabrá cuánto ofrecerme o no porque están también en todo su derecho". Así, el delantero soltó un bombazo que sacudió al Xeneize en las últimas horas del martes, ya que prácticamente afirmó que no hay un acuerdo por ahora en su contrato.

Boca había sondeado a Cubas pero podría llegar a Racing

El misionero nacionalizado paraguayo milita el Nimes de la segunda división de Francia y no ve con malos ojos volver a Sudamérica, por eso está atento a los intereses desde Argentina. Boca lo tiene en carpeta si se va Campuzano -lo que parece improbable- y Talleres también lo sondeó. Gago ya lo tenía en carpeta hace tiempo, pero según confirmaron en ESPN no se descarta que Racing acelere por él en los próximos días ante la necesidad de incorporar un volante de contención.

La increíble relación entre Vázquez y Benedetto que nadie conocía

Existe una relación entre ambos y que es meramente una casualidad. Que ambos son jugadores de Boca y juegan en la misma posición son las situaciones que tienen en común y que están a la vista, pero lo que no muchos conocían es que ¡Benedetto y Vázquez se llaman igual! ¿Cómo es eso, si uno es Darío y el otro Luis? La cuestión pasa por su segundo nombre, ya que ambos son Ismael en esta instancia. ¡Llamativa coincidencia!

Agustín Lastra fue presentado en Aldosivi

Aldosivi hizo oficial la llegada de Agustín Lastra, el arquero que tuvo acción en aquellos partidos que el Xeneize disputó con la Reserva ante San Lorenzo y Banfield. El juvenil llega cedido a préstamo hasta diciembre de 2023, con el objetivo de sumar más rodaje en la máxima categoría.

Battaglia se enojó cuando le consultaron por Pavón

Tras el encuentro, Sebastián Battaglia pasó por los micrófonos de la prensa para contestar todo lo que lo relaciona con el triunfo ante el Ciclón. Sin embargo, un periodista se animó a preguntarle por uno de los relegados y se llevó una fuerte respuesta: "¿Del partido no podemos hablar?".

La oferta millonaria que preparan en Europa para llevarse a Cristian Medina

Medios partidarios de Boca aseguraron que el Villarreal aterrizó fuerte en Argentina para desembolsar alrededor de 9 millones de dólares por Cristian Medina. El volante encontró minutos de juego durante el último "Torneo de Verano 2022" que conquistó el conjunto de Battaglia y el Submarino Amarillo podría hacer su último esfuerzo económico del mercado invernal para asegurarse a una de las joyas del Xeneize.

El curioso elogio de un ex Boca para Figal: "Tiene cosas de Beckenbauer"

Pancho Sá, el histórico ex Boca, reveló detalles de los inicios de Figal en las inferiores del Rojo, lugar donde trabaja desde hace más de 16 años. Allí, se deshizo en elogios para el central que acaba de arribar al Xeneize, pero el más particular fue una comparativa que hizo con uno de los mejores zagueros de la historia: "Yo no quiero faltar el respeto, pero Figal tiene cosas de (Franz) Beckenbauer; esto mismo se lo dije a Brindisi. Tiene una pegada que de ahí atrás te mete una pelota como la 'Brujita' Verón. Es un jugador que puede demostrar esas condiciones en Boca".