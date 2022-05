Pese al feriado por el Día del Trabajador y por el domingo posterior a una sólida victoria ante Barracas Central, el Mundo Boca se vio afectado por un día tumultuoso que alternó noticias de todos los tipos, aunque sin dudas la más impactante fue el anuncio de Carlos Zambrano sobre sus ganas de retirarse tempranamente del fútbol. Enterate todas las novedades que ocurrieron en Boca en las últimas 24 horas.

¿Se retira Carlos Zambrano?

El peruano dejó en shock a todo el Mundo Boca por sus declaraciones donde afirmó que este sería su último año como jugador. “Estoy a un paso del retiro, a nivel del fútbol digo. Le digo a mi pareja: ‘No quiero levantarme, quiero ya acabar esto’. Tengo 32 años, tengo casi la mitad de mi vida fuera del país, quiero relajarme, disfrutar de todo lo que he podido lograr, pero mi familia me dice: ‘Tienes que darle un par de años más, tienes que demostrar, tienes que llegar al Mundial’. Estoy a un paso, gracias a Dios, ojalá se pueda concretar eso", manifestó ante un medio de su país. ¿Será este su último año como futbolista?

Más allá de esto, el jugador mostró estar comprometido con Boca tanto en la cancha ante Barracas Central como en sus redes, donde posteó una historia del partido del sábado. Mientras tanto, los hinchas xeneizes no perdieron tiempo y ya ofrecieron en Twitter a su posible reemplazante: Adonis Frías. el zaguero de Defensa y Justicia.

Dos lesionados en Always Ready, el próximo rival de Boca en la Copa

Boca deberá visitar en la altura a un rival que no viene con un gran presente como el Always Ready. El conjunto del altiplano cayó este fin de semana ante Bolívar por 2-1 y quedó a tan solo un punto de tocar el fondo de la tabla de posiciones de su torneo local.

Para empeorar aún más el contexto, el equipo que será local el próximo miércoles sufrió la lesión de dos de sus figuras. Alejandro Chumacero, histórico de la seleccion de Bolivia y principal referente del equipo de La Paz, padece un desgarro y no jugará ante el club de La Ribera este miércoles por la CONMEBOL Libertadores. Juan Carlos Arce, mientras tanto, padece de una fuerte contractura y está casi descartado para jugar por la Copa.

Izquierdoz y una confesión sobre su lesión

Con una sorpresivamente rápida recuperación, Carlos Izquierdoz volvió a las canchas el pasado sábado ante Barracas, y allí, el propio "Cali" confesó que su recuperación tuvo un momento complicado en el tramo final. "El sábado pasado hice un reducido y les dije a los kinesiólogos: 'Así no puedo jugar ni de cerca...'. Pero fueron pasando los días, me fui sintiendo mejor y jugué. Le agradezco al cuerpo técnico por confiar y a los chicos por bancarme. Tengo que aprovechar estos días para seguir agarrando ritmo, que hace mucho que no jugaba", afirmó.

Benedetto habló de su golazo de tijera

El "Pipa" confesó que hace tiempo deseaba convertir un gol como el que clavó ante Barracas, con esa fabulosa pirueta que terminó en un golazo de tijera: "Esperé dos centros, y bueno, no sé quién la desvía pero me queda justo para hacer la tijera y por suerte salió. Fue un gol muy lindo, estaba esperando mucho un gol de estos para mi confianza, en nuestra casa. Sirvió para que Boca gane, así que me voy muy contento".

El Pulpo González se lesionó y debe ser operado

Diego González terminó el duelo ante el Barracas Central con un fuerte dolor en la rodilla izquierda y, luego de someterse a los estudios pertinentes, el diagnóstico arrojó que sufrió la rotura de meniscos. Ante esta nueva lesión que sufrió el Pulpo, deberá ser intervenido quirúrgicamente y estará más de un mes afuera de las canchas.

Casi se convierte en refuerzo de Boca y ahora queda libre

En 2021, Miguel Ángel Russo se había comunicado con el Consejo de Fútbol para hacer un pedido expreso para el mercado de pases: el ex DT de Boca quería contar con Andrés Felipe Román entre sus filas para encarar la Copa Libertadores ante la escasez de nombres en el lateral derecho.

El colombiano aterrizó en Argentina para firmar su contrato, pero en los chequeos médicos se le detectó una miocardiopatía hipertrófica (principal causa de muerte súbita) y pocas horas más tardes se oficializó la caída del pase. Con el tiempo, Román se posicionó como uno de los jugadores más emblemáticos del Club Millonarios, pero una decisión hizo enfurecer a toda la hinchada. "La decisión sobre Román es la que han tomado el jugador y el representante y nos han manifestado que no van a renovar", reveló Gustavo Serpa, máximo accionista de los conjunto colombiano. Al quedar libre, ¿irá Boca a buscarlo?