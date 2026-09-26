Agustín Orión, picante al recordar su salida de Boca: “Me operaron para que me vaya”

El arquero también pasó por San Lorenzo, Estudiantes, Racing y disputó el Mundial 2024 con la Selección Argentina.

Agustín Orión es uno de los mejores arqueros que tuvo el fútbol argentino en este siglo y su carrera así lo indica. Fue el arquero de San Lorenzo por varios años, luego pasó por Estudiantes de La Plata, lo que le permitió dar el gran salto para vestir la camiseta de Boca. En ese sentido, esta vez rompió el silencio y habló de su polémica salida del Xeneize.

Tal fue el nivel que tenía bajo los tres palos que fue parte de la Selección Argentina y hasta integró el plantel que disputó el Mundial 2014 en Brasil bajo la conducción de Alejandro Sabella. Sin embargo, en 2016 se fue del conjunto de la ribera y arribó a otro grande del país: Racing. Con ese contexto sobre la mesa, fue sincero cuando le preguntaron por aquel momento.

Agustín Orión, en su etapa en la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Todo por la misma, el guardameta fue contundente. “Me voy de Boca jugando mi último partido en semifinal de Copa Libertadores contra Independiente del Valle“, resaltó dando a entender que no atravesaba un mal presente. Pero luego aclaró: “Perdimos los dos partidos, nunca había pasado“.

Pocos segundos más tarde, continuó con su relato y manifestó: “Muchos decían que era ciclo terminado, puede ser porque ya hace varios años que estaba ahí“. Sin embargo, se tomó unos segundos para enaltecer su estadía en el Xeneize. “Soy uno de los arqueros con más partidos en la historia de Boca“, reconoció Orión apelando a las estadísticas.

Agustín Orión, en su etapa en Boca. (Getty Images)

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Inmediatamente después, hizo hincapié en su salida. “Tengo muchas diferencias con varios periodistas“, reveló Agustín durante el programa de streaming. No conforme con esa declaración, recordó lo que se decía mediáticamente y expresó: “Antes del partido de esa serie, había atajado tres penales con Nacional y decían que venía mal en Boca“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “A veces las opiniones modifican o influyen mucho“, sostuvo en primera instancia. Luego, Orión sentenció: “Sin duda que me operaron para que me vaya“. Por último pero no menos importante, culminó: “Hoy lo digo con el tiempo, yo me defendía en el arco“.

"Después de quedar eliminados con Independiente del Valle por Copa Libertadores, ME OPERARON PARA QUE ME VAYA DE BOCA".



Agustín Orion, sobre su salida de Boca. ⚠️🇦🇷 pic.twitter.com/EmJofCcuO7 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 25, 2026