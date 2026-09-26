Franco Colapinto y Pierre Gasly chocaron tras la reanudación del GP de Azerbaiyán: ambos Alpine fuera de la carrera

El argentino estiró de más la frenada en la primera curva del circuito, bloqueó y se generó un choque múltiple con ambos Alpine involucrados.

Luego del accidente de Alex Albon, la carrera del GP de Azerbaiyán entró en Safety Car durante un par de vueltas. En la reanudación, comenzó el caos. Franco Colapinto estiró la frenada para intentar un rebase, pero la suciedad en la pista le jugó una mala pasada.

El argentino bloqueó el freno y no pudo enderezar su Alpine a tiempo, por lo que causó una colisión múltiple que terminó por impactar a Pierre Gasly. Los dos pilotos de la escudería quedaron fuera de la carrera, así como también Lando Norris

Colapinto hizo una maniobra arriesgada. Si le salía bien, tenía la posibilidad de adelantar varias posiciones en un solo adelantamiento, pero el circuito callejero puede ser traicionero con el asfalto sucio y eso terminó condenando al piloto argentino.

Para peor fortuna, el impacto fue con Gasly, su compañero de equipo, lo que generó que ambos monoplazas de la escudería quedaran fuera de la competencia en Bakú.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR!



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Cabe destacar que, al momento del choque, Gasly se encontraba en el séptimo puesto y Colapinto en el décimo. Con el DNF de ambos, Alpine pasó en un segundo de la posibilidad de sumar siete puntos a irse de Azerbaiyán sin unidades y con ambos monoplazas para reparar. Un error garrafal de Franco, una lástima.

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Una temporada de Fórmula 1 sin perfección

El argentino era el único piloto de la grilla que seguía sin un DNF en la temporada. De hecho, hasta este momento, era el piloto con más vueltas recorridas en todo el año, y llevaba 26 GP consecutivos terminando la carrera. De hecho, este fue su primer abandono con Alpine, ya que el último que había tenido fue en el GP de Abu Dhabi en diciembre de 2024, su última carrera con Williams.

Grilla de partida del GP de Azerbaiyán 2026

George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Max Verstappen (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Liam Lawson (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hülkenberg (Audi) Fernando Alonso (Aston Martin) Checo Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin)

Por qué la carrera en Azerbaiyán no se corre el domingo

El motivo de este cambio se debe a que el 27 de septiembre, que cae domingo este año, se conmemora en Azerbaiyán el Dia del Recuerdo. Este evento que se superpone al calendario de la Fórmula 1, corresponde a una causa de fuerza mayor, debido a un conflicto bélico con Armenia ocurrido durante hace unos años y que aún permanece en la memoria de la población.

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La situación comenzó el 27 de septiembre de 2020, cuando estallaron intensos combates entre las fuerzas de Azerbaiyán y las de la autoproclamada República de Artsaj (apoyada por Armenia). En ese entonces, libraron una guerra de 44 días por el control de la región de Nagorno-Karabaj, conocida popularmente como la Segunda guerra del Alto Karabaj.

Dichos combates dejaron miles de muertos (entre soldados y civiles) y provocaron el desplazamiento de decenas de miles de personas, que optaron por no permanecer en sus sitios. Finalmente, el 9 de noviembre de 2020 firmaron un acuerdo de paz que le puso punto final a los combates, gracias a la mediación de Rusia y a los líderes de Armenia y Azerbaiyán.

Todos los ganadores del GP de Azerbaiyán

2018: Lewis Hamilton (Mercedes)

2019: Valtteri Bottas (Mercedes)

2021: Checo Pérez (Red Bull)

2022: Max Verstapen (Red Bull)

2023: Checo Pérez (Red Bull)

2024: Oscar Piastri (McLaren)

2025: Max Verstappen (Red Bull)