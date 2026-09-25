Colapinto volvió a perder con Gasly: Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Azerbaiyán

La jornada de viernes del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 comenzó con la tercera y última Práctica Libre del fin de semana. Tras un jueves difícil, Franco Colapinto logró mejorar y terminó dentro del Top 10 en una FP3 plagada de despistes y banderas amarillas.
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El más rápido de la sesión fue Max Verstappen (Red Bull Racing) y fue seguido de cerca por George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari). Ahora bien, la gran sorpresa fue la sexta posición de Pierre Gasly, compañero de Colapinto en la escudería Alpine.
Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Azerbaiyán
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams)
- Oliver Bearman (Haas)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Checo Perez (Cadillac)
- Alex Albon (Williams)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
Max Verstappen fue el más rápido en la FP3 de Bakú (Getty Images)
Horario de la clasificación y carrera del GP de Azerbaiyán
- Clasificación: 9:00 a 10:00 hs del viernes 25 de septiembre
- Carrera: 8:00 hs del sábado 26 de septiembre