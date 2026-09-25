Colapinto volvió a perder con Gasly: Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Azerbaiyán

El piloto argentino consiguió quedar entre los 10 mejores en la tercera sesión de libres, pero quedó cinco posiciones por debajo de su compañero de equipo.

La jornada de viernes del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 comenzó con la tercera y última Práctica Libre del fin de semana. Tras un jueves difícil, Franco Colapinto logró mejorar y terminó dentro del Top 10 en una FP3 plagada de despistes y banderas amarillas.

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El más rápido de la sesión fue Max Verstappen (Red Bull Racing) y fue seguido de cerca por George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari). Ahora bien, la gran sorpresa fue la sexta posición de Pierre Gasly, compañero de Colapinto en la escudería Alpine.

Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Azerbaiyán

Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Nico Hülkenberg (Audi) Checo Perez (Cadillac) Alex Albon (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac)

Max Verstappen fue el más rápido en la FP3 de Bakú (Getty Images)

Horario de la clasificación y carrera del GP de Azerbaiyán