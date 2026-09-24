Alineaciones de Australia vs. Brasil por un amistoso FIFA internacional

Este viernes, oceánicos y sudamericanos se encuentran frente a frente en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville.

Este viernes, en el marco de un nuevo amistoso FIFA internacional, los seleccionados de Australia y Brasil se encuentran frente a frente en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville, en el propio país oceánico. Lo hacen con la misión de probar alternativas y de seguir mejorando luego del Mundial.

Por un lado, el seleccionado anfitrión arriba a este trascendental amistoso contra una potencia absoluta luego de haber competido hasta los 16avos de final del pasado Mundial. En esa instancia, Australia empató contra Egipto, pero luego quedó eliminado a través de los penales.

Por el otro, Brasil, todavía con Carlo Ancelotti sentado en el banco de los suplentes, quiere empezar a prepararse de la mejor manera para la próxima Copa del Mundo. Sucede que, en la última edición, se despidió en octavos de final tras caer contra Noruega.

Probables formaciones de Australia y Brasil

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Jason Geria, Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Aziz Behich; Connor Metcalfe, Nestory Irankunda, Mohamed Toure.

Brasil: Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Douglas Santos; Danilo, Bruno Guimarães; Estêvão, Raphinha, Endrick, Vinícius Júnior.

Hora y estadio de Australia vs. Brasil

Hora: 07:00 (República Argentina)

Estadio: Queensland Country Bank (Australia)

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La previa de Australia vs. Brasil